Ключевые моменты:

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» цветет и плодоносит морская горчица – редкое растение;

Морская горчица играет ключевую роль в экосистеме побережья, сотрудник парка эколог Иван Русев;

Семена морской горчицы содержат полезное масло, оно применяется в медицине и в пищевой промышленности.

Об этом рассказал доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.

Это растение не только радует глаз своими нежными цветами, но и играет ключевую роль в экосистеме побережья. Морская горчица прекрасно приспособлена к жизни в суровых условиях: она растет на песчаных пляжах и дюнах, где активно укрепляет береговые зоны и помогает формированию устойчивых природных ландшафтов.

Кроме того, растение обеспечивает пищей и укрытием множество животных, а его плоды, способные плавать, распространяются морскими течениями. Семена морской горчицы содержат полезное масло, которое применяется как в медицине, так и в пищевой промышленности.

Цветущее и плодоносное растение на берегах лиманов — это не просто красота природы, а еще и важный элемент защиты и восстановления прибрежной природы Украины.

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