Ключевые моменты:

Солнечные вспышки вызовут выброс заряженных частиц, которые достигнут Земли и нарушат магнитное поле.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозирует К-индекс 4 — это умеренная магнитная буря.

В такие дни могут возникнуть головные боли, усталость и скачки давления, поэтому важно беречь здоровье и соблюдать режим.

Прогноз магнитной бури на 2 ноября

Согласно данным NOAA, 2 ноября ожидается усиление солнечной активности. К-индекс достигнет значения 4 — это желтый уровень опасности, означающий умеренные магнитные возмущения.

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Когда Солнце выбрасывает потоки заряженных частиц, они достигают Земли и нарушают ее магнитное поле. Из-за этого меняется атмосферное давление и электромагнитный фон. Организм человека реагирует на такие изменения по-разному. Возможные симптомы:

головная боль, слабость, сонливость;

раздражительность, перепады настроения;

скачки давления, бессонница.

Советы, как пережить магнитную бурю без последствий

Соблюдайте режим сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Питайтесь легко: меньше жирного, солёного и кофеина, больше овощей и воды.

Двигайтесь: прогулки и легкие упражнения помогут снять напряжение.

Избегайте стресса: не перегружайте себя делами, сохраняйте спокойствие.

Следите за здоровьем: хроническим больным стоит иметь при себе необходимые лекарства.

Вас также может заинтересовать: Как установить отцовство через суд, если мать не признает мужчину отцом ребенка