Ключевые моменты:

Владимир Зеленский официально вернул орден Белого орла польскому президенту, отправив его посылкой за наличный расчет.

Ранее от польских наград добровольно отказались Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. К ним присоединился экс-глава МИД Борис Тарасюк.

Депутат Сейма первого созыва Петр Фоглер также вернул свой «Золотой Крест Заслуги», назвав действия Навроцкого «ужасом» и «позором».

«Бесценная» посылка: Зеленский отправил орден Навроцкому «Новой почтой»

Президент Украины Владимир Зеленский оригинальным способом отреагировал на решение Варшавы. Он решил отправить орден Белого орла президенту Польши Кароля Навроцкого посылкой через отделение «Новой почты».

Случайной свидетельницей отправки в киевском отделении стала заместитель гендиректора Национального музея Революции достоинства Ольга Сало, которая опубликовала фото в Facebook.

По её словам, отправитель (представитель Офиса президента) отдельно интересовался у оператора, можно ли указать в накладной объявленную стоимость груза как «бесценная». Сама стоимость доставки на обнародованных фото накладной была скрыта.

Демарш украинских лидеров: Тарасюк вернул Большой крест

Своеобразный флешмоб по отказу от польских наград среди украинских политиков продолжается. Ранее три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко — солидарно отказались от своих высших польских знаков отличия.

Теперь об отказе от Большого креста ордена Заслуг Республики Польша заявил известный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк. В своем Facebook он жестко раскритиковал польское руководство:

«Этот шаг совершается в знак протеста против антиукраинской истерии президента Польши Навроцкого… Он разрушает отношения стратегического партнерства, которые выстраивались последние 35 лет. В Кремле очень довольны такими действиями».

Тарасюк напомнил, что это не первый его подобный шаг: в июле 2016 года он уже складывал полномочия главы парламентской группы дружбы с Польшей из-за несправедливого решения Сейма, обвинившего Украину в «геноциде» поляков.

«Он для меня не президент, а недоразумение»: раскол в самой Польше

Решение Кароля Навроцкого вызвало волну возмущения и среди польских политиков, которые считают, что Бельведер (резиденция президента Польши) подрывает авторитет собственной страны на международной арене.

Депутат Сейма Польши первой каденции (1991–1993 гг.) Петр Фоглер демонстративно вернул Навроцкому свой «Золотой Крест Заслуги».

«Символически возвращаю свое отличие этому резиденту — в знак протеста против глупого решения о лишении ордена президента воюющей Украины! Это жест не против того президента, который мне его вручал, а против нынешнего жителя Бельведера, который все больше выставляет Польшу и всех нас на посмешище! То, что делает этот господин — это ужас. Для меня он не президент моей страны, а недоразумение», — эмоционально заявил Фоглер.

Аналитики отмечают, что подобный кризис в отношениях Киева и Варшавы является самым глубоким за последние десятилетия, а «орденский скандал» лишь подчеркнул серьезные разногласия в вопросах исторической памяти и геополитики между администрацией Навроцкого и Украиной.