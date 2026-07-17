Ключевые моменты:

Анализ CNN и данные DeepState опровергают заявления Минобороны РФ о захвате Константиновки.

В ночь на 17 июля ПВО сбила и подавила 120 воздушных целей из 138 запущенных врагом.

Силы беспилотных систем под руководством «Мадяра» за 12 дней вывели из строя 159 российских судов в Черном и Азовском морях.

Польские истребители третий день подряд перехватывают российские военные самолеты у своих воздушных границ.

Битва за Константиновку: реальная ситуация на фронте опровергает заявления Москвы

Российская пропаганда в очередной раз поторопилась заявить о «победе». Распространенное Министерством обороны РФ заявление о полном захвате города Константиновка в Донецкой области оказалось фейком. Об этом свидетельствует детальный анализ авторитетного издания CNN, основанный на геолокации видеоматериалов, сводках независимого мониторингового проекта DeepState и свидетельствах украинских военных.

Журналисты CNN, регулярно посещавшие город в течение последнего года, отмечают, что, несмотря на продвижение россиян на окраинах в начале 2026 года и колоссальные разрушения, украинская армия продолжает стойко удерживать центральные районы. Спустя неделю после бравурных отчетов Москвы 19-й армейский корпус ВСУ опубликовал кадры уничтожения российских солдат с помощью дронов непосредственно в черте города.

«Враг рисует победы на экранах, но на практике уничтожают наши подразделения. Город стоит. Оборона продолжается», — комментируют ситуацию защитники Украины.

Это наступление обходится Кремлю беспрецедентно дорого: по оценкам западных чиновников, потери армии РФ на этом направлении достигают около 35 тысяч убитых и раненых ежемесячно.

Ночная воздушная атака: уничтожено 115 дронов и 5 ракет

В ночь на 17 июля Россия совершила масштабный комбинированный обстрел Украины. Враг запустил 130 ударных беспилотников и 8 ракет: одну противорадиолокационную Х-31П и семь управляемых авиационных Х-59/69.

Воздушные силы ВСУ сообщили о высокой эффективности украинской ПВО:

Уничтожено и подавлено 115 ударных БпЛА;

Сбито 5 управляемых ракет Х-59/69;

Ракета Х-31П не достигла своей цели.

К сожалению, зафиксированы попадания двух ракет и восьми дронов-камикадзе на семи различных локациях. В пяти местах зафиксировано падение обломков сбитых целей. Спасательные службы работают над ликвидацией последствий.

Операция «МоЛоЧКа»: «Мадяр» заявил о поражении 159 судов РФ

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадяр») сообщил о впечатляющих результатах уникальной операции по блокированию морского экспорта РФ. Только за прошедшие сутки украинские дроны поразили в Черном море еще 12 судов (9 сухогрузов, 2 танкера и 1 буксир).

Всего же за период с 6 по 17 июля в рамках операции «МоЛоЧКа» было поражено 159 судов российского «теневого флота»:

117 судов — в Азовском море;

42 судна — в Черном море.

«Наша задача — парализовать логистику перевозок нефти, топлива и других грузов, которые Россия использует для обхода международных санкций. Мы выводим суда из строя точечно, без повреждения корпусов и разливов нефтепродуктов, чтобы не допустить экологической катастрофы», — подчеркнул Бровди.

Польша третий день перехватывает российские самолеты над Балтикой

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что 14, 15 и 16 июля польские истребители поднимались на перехват российских самолетов (двух Су-30 и разведчика Ил-20) над Балтийским морем.

По его словам, сначала пара польских истребителей поднялась с базы в Мальборке для перехвата двух российских Су-30 над Балтийским морем.

Это уже третий подобный инцидент за три дня. Российские пилоты действовали провокационно, тестируя реакцию НАТО, но границы Польши не пересекли.

Адские санкции против РФ: что решит Сенат США

В Сенате США продолжается обсуждение законопроекта об ужесточении санкций против России. По данным Axios, документ уже готовы поддержать 61 сенатор, чего достаточно для его принятия.

Дональд Трамп пока не выступил с публичной поддержкой инициативы, однако дал понять, что готов подписать данный закон в случае его успешного прохождения через Конгресс. Сроки голосования в Сенате пока остаются неопределенными.