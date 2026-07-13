Ключевые моменты:

Украинские дроны во второй раз через неделю атаковали нефтебазу в Ставропольском крае РФ, на объекте вспыхнул масштабный пожар.

В оккупированном Крыму из-за повреждений энергосистемы были введены жесткие графики отключений электроэнергии.

«Укроборонпром» уволил руководителей двух предприятий после взрывов на складе боеприпасов в Киевской области, продолжается расследование.

Польша предупредила о риске российских гибридных провокаций и возможных операций под чужим флагом против стран НАТО.

Атаки на российскую инфраструктуру и успехи Сил обороны

В ночь на 13 июля 2026 года беспилотники атаковали Ставропольский край РФ, в результате чего на нефтебазе в хуторе Вязники вспыхнул мощный пожар. Это уже вторая атака на нефтебазу в этом населенном пункте за последнюю неделю; предварительный удар был нанесен 9 июля. Губернатор края подтвердил факт пожара в промышленной зоне, а спутниковый мониторинг NASA зафиксировал значительные тепловые аномалии по координатам объекта.

Кроме ударов по тыловым объектам врага, Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери российской армии на фронте. За сутки 12 июля было ликвидировано около 1600 оккупантов, а также уничтожено 5 танков, 4 средства ПВО и более 1700 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения уже превысили 1,4 миллиона человек.

Энергетический кризис в оккупированном Крыму

Из-за серьезных повреждений энергосистемы полуострова в оккупированной Алуште ввели критический график подачи электроэнергии: 2 часа со светом и 10 — без. Оккупационные власти призвали жителей запасаться технической водой и зарядить устройства, поскольку ситуация коснулась не только Алушты, но и Ялты, Симферополя и Севастополя.

Такие ограничения стали следствием успешных ударов Сил обороны Украины по ключевым объектам энергетики, в частности, по пяти электроподстанциям и точке входа электричества из России через энергомост «Кубань—Крым». Некоторые районы, такие как Джанкойский, остаются без света уже более недели.

Кадровые изменения в правительстве и оборонном секторе Украины

Параллельно с политическими изменениями, кадровые решения затронули и оборонную сферу. «Укроборонпром» уволил руководителей двух предприятий после взрывов на складе боеприпасов в Вишневом Киевской области. По этому факту возбуждено уголовное производство, а виновные будут нести ответственность за нарушение правил безопасности при работе со средствами поражения.

Международная безопасность: угрозы и ресурсы РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хотя у России сейчас нет достаточно ресурсов для полноценного нападения на его страну, она может готовить вооруженные провокации. По словам министра, Варшава серьезно относится к угрозам Москвы, учитывая предыдущий опыт вторжения РФ в Украину, основанный на преступных решениях Путина.

Польша получила предупреждение от партнеров о возможных гибридных атаках или операциях «под чужим флагом», цель которых – испытать решительность НАТО и заставить страны Альянса прекратить поддержку Украины. Латвийская разведка также подтверждает планы РФ по возможным провокациям с использованием беспилотников против стран Балтии и Польши.

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