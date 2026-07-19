Ключевые моменты:

Орден Богдана Хмельницкого учредили в октябре 1943 года.

Это был единственный орден СССР с украинской надписью.

Награду вручали от маршалов до рядовых партизан.

Автор объясняет политические причины появления ордена.

Сегодня орден Богдана Хмельницкого ассоциируется прежде всего с одной из высших военных наград независимой Украины. Однако задолго до этого в Советском Союзе существовал одноименный орден, вошедший в историю как единственная награда СССР с надписью на украинском языке. Почему его учредили именно в 1943 году, что стояло за этим решением и как советский орден связан с современной украинской наградой, разбирается Валерий Боянжу.

«Мадяр» стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого

Информационным поводом для этой публикации стал тот факт, что ко Дню Украинской Государственности (15 июля) Роберт «Мадяр» Бровди стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого – одной из высших государственных военных наград Украины.

Ему — Главе Сил Беспилотных Систем ВСУ вручили знак I степени этого ордена вдобавок к полученным ранее знакам третьей, а затем второй степени. Что ж, пусть хранит Всевышний этого талантливого защитника Украины и помогает приумножать боевые достижения его боевым «крылатым» побратимам.

Довідка ОЖ Орден Богдана Хмельницького — державна нагорода України, заснована указом президента 3 травня 1995 року до 50-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нагородою відзначають військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів за особливу мужність, героїзм, успішне командування військами та вагомий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України. Орден має три ступені — III, II та I. Нагородження зазвичай відбувається послідовно: від нижчого ступеня до вищого. Військовослужбовець, який отримав усі три ступені, є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році орден став однією з найпрестижніших бойових нагород України. Ним відзначають командирів, офіцерів і військових, які проявили виняткову хоробрість та майстерність під час бойових дій.

Полководческие ордена СССР

Но сегодня хочу поговорить о другом ордене Богдана Хмельницкого — о высокой боевой награде СССР периода Второй мировой войны. Он был особым и вот почему. Представители более 120 национальностей воевали тогда в рядах Красной армии. Пусть не у всех, но в истории многих из этих народов были великие полководцы. Да вот полководческие (флотоводческие) ордена в СССР носили имена представителей ТОЛЬКО рУССКОГО народа!

Орден Суворова, орден Кутузова, орден Александра Невского, орден Нахимова, орден Ушакова (были еще и медали Нахимова и Ушакова). И вдруг…10 октября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден с именем украинца(!) Богдана Хмельницкого. Так более того, на лицевой стороне (аверсе) ордена рядом с профилем Богдана Хмельницкого с булавой — надпись «Богдан Хмельницький», выполненная на украинском языке!

Это было уникальной особенностью среди советских орденов. И еще, что очень показательно: ордена Кутузова и Суворова — это маршальские, генеральские награды, за стратегического уровня фронтовые успехи. Тот же уровень награжденных (адмиральский) — у флотских орденов Нахимова и Ушакова.

Орден Орден Александра Невского уже не был исключительно «полководческим» в узком смысле. Им награждали прежде всего командиров: не только дивизий и полков, но даже батальонов, рот и даже взводов. Причем, даже рядовых военнослужащих и сержантов, но (!) если они временно брали на себя обязанности командира и успешно руководили своим подразделением в бою, когда погиб командир.

Как появился советский орден Богдана Хмельницкого

И тут появляется «именной» орден Богдана Хмельницкого, которым награждали как командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями, офицеров более низкого звена, так и рядовых бойцов и рядовых партизан — за личные боевые заслуги! В чем же причина такой «щедрости»?

Сталин сообразил со временем, что украинский патриотизм следует использовать в военных целях. Ведь 7 миллионов украинцев воевали в рядах Красной армии. Фронты, освобождавшие Украину, были переименованы в Украинские — с Первого по Четвертый.

На территории Украины было угроблено 60% Вермахта. 29 из 76 стратегических фронтовых операций было проведено на территории Украины. А партизанская война? На территории Украины к октябрю 1941 года было сформировано 738 партизанских отрядов. Всего к концу 1941г. было создано около 3500 партизанских отрядов и групп.

Крупнейшим партизанским формированием в годы той войны было Черниговско-Волынское соединение под командованием Фёдорова. К началу 1943 года оно состояло из 12 отрядов, насчитывавших более 5,4 тысяч человек. Среди отдельных, самостоятельных отрядов выделялся Путивльский отряд Ковпака, выросший из 50 бойцов до 1,5 тысячи.

У Сталина хватило ума правильно оценить эти цифры. Что интересно, инициаторами идеи появления «украинского» ордена историки называют кинорежиссера Александра Довженко. Он высказал мысль о создании специального ордена в честь выдающегося украинского гетмана в августе 1943 года во время работы над фильмом о битве за Украину.

Последовало обращение к Никите Хрущеву, бывшему в 1943 году членом Военного совета 1-го Украинского фронта. Он поддержал её и представил руководству страны. И процесс пошел: самый главный «любитель украинцев»- диктатор Сталин — одобрил идею.

Об этом следует помнить тем нынешним узколобым россиянам, которые тупо изрыгивают фразу «Мы тогда победили бы и без украинцев». Хотя чего можно хотеть от сборища поклонников Сталина? Уже в 1944 году он изменил акценты в политике использования украинского патриотизма.

За «националистические перегибы» он лично «спустил Полкана» на …Александра Довженко. Началась новая политическая кампания против «украинского буржуазного национализма». Сейчас её продолжает сталинская личинка, дорвавшаяся к власти в эрэфии…

Ранее мы рассказывали про Орден Белого Орла и обиду Навроцкого: почему в Одессе не поняли президента Польши.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса