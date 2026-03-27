Ключевые моменты:

Загрязнение моря в декабре привело к массовой гибели птиц на побережье Одессы.

Около 300 пострадавших особей доставили в зоопарк для спасения и реабилитации.

Примерно 40% птиц удалось вылечить и вернуть в естественную среду.

Реабилитация пострадавших птиц на побережье Одессы

В конце декабря прошлого года побережье Одессы оказалось в центре экологической катастрофы. После вражеских обстрелов произошла утечка масла в море, и уже 24 декабря загрязнение достигло береговой линии.

Последствия оказались серьёзными: погибли и пострадали сотни птиц. Наиболее уязвимыми стали два вида — большая и малая поганки (пирникозы). Значительная часть птиц погибла, однако многие одесситы не остались в стороне и помогали спасать животных. Жители города находили ослабленных и загрязнённых птиц и доставляли их в Одесский зоопарк.

Как сообщили в зоопарке, всего туда привезли около 300 особей. Сотрудники учреждения работали практически без перерыва: в течение двух суток они очищали птиц от масла, сушили и согревали их. Этот процесс оказался крайне сложным и требовал больших усилий.

После первичной помощи птицам понадобилась длительная реабилитация, включая кормление и восстановление. Поскольку зоопарк не мог самостоятельно обеспечить уход за таким количеством животных, к работе подключились профильные учреждения города.

Помощь оказали специалисты факультета ветеринарной медицины Одесского государственного аграрного университета, биологического факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, а также ветеринарный врач Леонид Стоянов. Существенную роль сыграли и неравнодушные жители города.

Благодаря совместным усилиям удалось спасти и вернуть в природную среду около 40% пострадавших птиц. Несмотря на то что часть из них спасти не удалось, для таких сложных в уходе видов этот результат считается значительным.

Напомним, экологи фиксируют экоцид в Черном море: война уничтожает флору, фауну и среду обитания дельфинов.