Ключевые моменты:

В Европе зафиксирована вспышка хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius.

В Польше под медицинское наблюдение взяли контактное лицо, которое могло быть связано с инфицированной пассажиркой.

Украинские специалисты мониторят ситуацию из-за близости потенциального риска к границам.

Хантавирус переносится грызунами и может заражать из-за пыли или выделения животных.

Часть пассажиров оставила судно без должного контроля, продолжается их розыск в разных странах.

Зафиксированы летальные случаи, международные службы координируют эпидемиологические мероприятия

Вакцины от хантавирусов в Европе нет.

Хантавирус приближается к Украине

В Европе фиксируют вспышку опасной инфекции — хантавируса, который был обнаружен среди пассажиров морского круиза на лайнере MV Hondius. В целом ситуация вызвала усиленное внимание эпидемиологов и заставила ряд стран оперативно реагировать.

Добавим, что из-за появления потенциальных контактов в Польше под медицинское наблюдение уже взяли по меньшей мере одного человека. Кроме того, украинские специалисты также следят за развитием событий вблизи границ.

По данным польского издания RMF FM, Главная санитарная инспекция Польши подтвердила установление надзора за контактным лицом, которое могло взаимодействовать с пассажиркой того же лайнера. Пациент пока не имеет симптомов, однако его состояние будет контролировать минимум неделю.

Параллельно эпидемиологи в Польше отслеживают всех, кто мог связаться с туристами после их восхождения на берег. Сам круизный лайнер продолжает маршрут в направлении Канарских островов. Известно также, что среди экипажа находится гражданин Польши – капитан судна.

Что известно о хантавирусе

Хантавирус – это инфекция, которую переносят грызуны (мыши, крысы, полевки). Человек может заразиться не только из-за контакта с животными, но и из-за вдыхания пыли, загрязненной их выделениями, или из-за микроповреждения кожи.

К слову, ситуация вокруг MV Hondius остается напряженной. Путешествие началось с Аргентины, но было затруднено после смерти пожилой пары из Нидерландов на борту.

Впоследствии выяснилось, что около 40 пассажиров покинули судно и разъехались в разные страны без должного медицинского контроля, из-за чего их сейчас разыскивают службы разных государств. Отдельные пассажиры, по сообщениям, не соблюдали самоизоляцию после возвращения на берег, что вызвало общественный резонанс. В целом на борту уже зафиксировано несколько летальных исходов, а международные медицинские структуры координируют дальнейшие действия по контролю ситуации и возможной транспортировке больных.

Особую обеспокоенность вызывает возможность того, что на начальном этапе инфекция могла быть связана со штаммом Андского типа, который в редких случаях способен передаваться между людьми при тесном контакте. Вакцины от хантавирусной инфекции в Европе пока нет, поэтому главным методом сдерживания остается изоляция и строгий эпидемиологический контроль.

