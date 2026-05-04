Ключевые моменты:

В Москве ограничили работу аэропортов Домодедово и Внуково из-за угрозы атак дронов.

Сообщается о взрывах возле Алчевска и появлении беспилотников в Самаре.

Парад 9 мая в РФ сократят — военная техника не будет участвовать впервые с 2007 года.

США запускают операцию «Проект Свободы» в Ормузском проливе для помощи гражданским судам.

Иран угрожает срывом перемирия из-за действий США.

Польша резко отвергла идею «однодневного перемирия» РФ.

Дроны над Москвой и «сокращенный» парад

Утром 4 мая в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели частичные ограничения из-за риска атаки беспилотников. По данным Росавиации, воздушные гавани перешли на специальный режим работы, а рейсы принимаются только по отдельным согласованиям. Это происходит на фоне сообщений о взрывах близ Алчевска и «визитах» дронов в Самару.

Из-за «террористической угрозы» и отсутствия «круглой» даты Кремль уже объявил, что традиционный парад 9 мая состоится в сокращенном формате, а военная техника впервые с 2007 года не пройдет колонной по Красной площади.

США начинают операцию «Проект Свободы» в Ормузском проливе

На другой стороне мира США объявили о начале военно-гуманитарной операции по разблокированию гражданских судов, оказавшихся в ловушке в Ормузском проливе. Дональд Трамп назвал эту миссию «Проектом Свободы», отметив, что десятки нейтральных кораблей застряли в зоне конфликта без пищи и воды.

США планируют привлечь эсминцы и авиацию для сопровождения судов. В то же время Иран уже пригрозил срывом действующего перемирия, расценивая действия Вашингтона как вмешательство и нарушение режима прекращения огня. Несмотря на напряженность, американский Минфин прогнозирует падение цен на нефть до конца года из-за выхода ОАЭ из состава ОПЕК.

Польша исключает «однодневное перемирие»

Дипломатическое противостояние развернулось вокруг предложения РФ объявить перемирие на 9 мая. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эту инициативу абсурдом и заявил, что не будет убеждать Владимира Зеленского соглашаться на нее.

Польская сторона отмечает, что поддержит только реальное прекращение боевых действий, а не короткую паузу, необходимую Кремлю для проведения парада. Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что не получал официальных предложений, а подобные заявления РФ преследуют цель только создание картинки для внутренней пропаганды, после чего обстрелы могут возобновиться.

