Ключевые моменты:
- В Украине с начала 2026 года выполнено 11 630 безвозмездных стентирований коронарных сосудов
- В Одесской области бесплатное стентирование доступно в 4 больницах.
- Стентирование проводят при ишемической болезни сердца, когда лечение лекарством недостаточно.
- Пациентам требуется направление врача и выбор медучреждения из списка НСЗУ.
11 тысяч операций бесплатно
По информации Министерства здравоохранения, в Украине с начала 2026 уже выполнили 11 630 безвозмездных стентирований коронарных сосудов. Кстати, значительная часть пациентов получает эту помощь именно в региональных больницах, в частности, в Одессе.
Добавим, что эта услуга предоставляется в 79 медицинских учреждениях, работающих по контракту с Национальной службой здоровья Украины. Четыре из них расположены в Одесской области, что делает регион одним из ключевых в доступе к кардиологической помощи.
Стоит отметить, что около 2 тысяч стентирований были проведены планово, а более 9 тысяч — ургентно, в том числе при остром инфаркте миокарда. Однако самое главное, что все вмешательства для пациентов безвозмездны: НСЗУ оплачивает услугу больницам, а государство централизованно закупает стент-системы.
В Одесском регионе бесплатное стентирование проводят в четырех заведениях:
- КНП «Одесская областная клиническая больница».
- КНП «Городская клиническая больница №10».
- КНП «Городская клиническая больница №11».
- КП «Балтская многопрофильная больница».
Плановую процедуру проводят пациентам с ишемической болезнью сердца, если медикаментозное лечение не дает результата или диагностика показывает значительное сужение коронарных сосудов. Врачи отмечают, что стентирование восстанавливает кровоток в сердце и снижает риск инфаркта. Кстати, ишемическая болезнь сердца остается одной из самых распространенных в Украине — с этим диагнозом живут более 3,6 млн человек.
