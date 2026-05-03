Ключевые моменты:

В Украине с начала 2026 года выполнено 11 630 безвозмездных стентирований коронарных сосудов

В Одесской области бесплатное стентирование доступно в 4 больницах.

Стентирование проводят при ишемической болезни сердца, когда лечение лекарством недостаточно.

Пациентам требуется направление врача и выбор медучреждения из списка НСЗУ.

11 тысяч операций бесплатно

По информации Министерства здравоохранения, в Украине с начала 2026 уже выполнили 11 630 безвозмездных стентирований коронарных сосудов. Кстати, значительная часть пациентов получает эту помощь именно в региональных больницах, в частности, в Одессе.

Добавим, что эта услуга предоставляется в 79 медицинских учреждениях, работающих по контракту с Национальной службой здоровья Украины. Четыре из них расположены в Одесской области, что делает регион одним из ключевых в доступе к кардиологической помощи.

Стоит отметить, что около 2 тысяч стентирований были проведены планово, а более 9 тысяч — ургентно, в том числе при остром инфаркте миокарда. Однако самое главное, что все вмешательства для пациентов безвозмездны: НСЗУ оплачивает услугу больницам, а государство централизованно закупает стент-системы.

В Одесском регионе бесплатное стентирование проводят в четырех заведениях:

КНП «Одесская областная клиническая больница».

КНП «Городская клиническая больница №10».

КНП «Городская клиническая больница №11».

КП «Балтская многопрофильная больница».

Плановую процедуру проводят пациентам с ишемической болезнью сердца, если медикаментозное лечение не дает результата или диагностика показывает значительное сужение коронарных сосудов. Врачи отмечают, что стентирование восстанавливает кровоток в сердце и снижает риск инфаркта. Кстати, ишемическая болезнь сердца остается одной из самых распространенных в Украине — с этим диагнозом живут более 3,6 млн человек.

