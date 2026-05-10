Ключевые моменты:

Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и РФ с 9 по 11 мая.

В рамках договоренности анонсировали обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Президент США выразил надежду на продолжение режима прекращения огня.

Путин заявил, что война якобы «заканчивается», но переговоры пока приостановлены.

У Тенерифе зафиксировали вспышку хантавируса на лайнере MV Hondius.

Известно о 8 больных и 3 погибших на борту судна.

Трехдневное перемирие и перспективы его продления

Президент США Дональд Трамп объявил об установлении режима прекращения огня между Украиной и Россией на период с 9 по 11 мая. В рамках этой договоренности анонсирован масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Кроме того, Трамп выразил надежду, что это перемирие может быть продолжено, назвав человеческие потери в этой войне — около 25 000 молодых солдат ежемесячно — безумием.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым фактически разрешил России провести парад 9 мая, исключив Москву из плана украинских ударов на это время. Правда, сам парад в российской столице длился всего 45 минут и прошел без участия военной техники, но с участием представителей КНДР.

Заявления Путина о «завершении войны» и паузе в переговорах

Путин во время общения с журналистами заявил, что, по его мнению, война «подходит к концу». Он также выразил готовность обсуждать новые условия безопасности в Европе, отметив, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера самым лучшим партнером для таких переговоров.

Несмотря на эти заявления, в Кремле сообщили, что мирные переговоры при посредничестве администрации Трампа официально приостановлены. Путин также в очередной раз повторил обвинения в адрес Запада и НАТО по расширению Альянса.

Кризис на побережье Тенерифе: вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius

К берегам испанского острова Тенерифе прибыло круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. Сейчас известно о восьми заболевших, три человека умерли. Судно остановилось у порта Гранадилья-де-Абона, однако оно не будет заходить в сам порт, а будет оставаться в море под наблюдением медицинских и военных кораблей.

Ситуация привела к определенным осложнениям:

Эвакуация пассажиров: Высадку планируют начать 10 мая около 09:00 по Киеву после проведения медицинского тестирования.

Высокий риск В ЕС заявил, что все пассажиры лайнера считаются контактами высокого риска.

Логистические проблемы Репатриация может затянуться, поскольку некоторые авиакомпании уже изменили графики полетов.

Политический спор: Руководство Канарских островов выступило против швартовки судна в порту, что вызвало разногласия с центральными властями Испании.

