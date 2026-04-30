Ключевые моменты:

Когда-то Борис Тынка лишь услышал название Одессы — и этот город неожиданно поселился в его воображении

В 2008 году он впервые приехал сюда и почувствовал, что хочет возвращаться снова и снова

Со временем увлечение превратилось в книги, экскурсии для поляков и многолетнюю связь с городом

Теперь автор говорит просто: Одесса стала для него не точкой на карте, а частью жизни

Борис Тынка — польский гид, писатель, автор книг об Одессе и Украине, волонтер, который с начала большой войны помогает городу гуманитарными миссиями. Уже много лет он открывает Одессу европейцам — а теперь делится собственным взглядом с читателями «Одесской жизни». В сентябре 2022 года именно он инициировал выпуск марки со знаменитыми одесскими котиками-патриотами. В 2019 году вышел путеводитель на украинском и польском языках, посвященный нашему городу, – «Путеводитель по Одессе», в котором Борис Тынка представил Одессу такой, какая она есть на самом деле. Рассказывая об истории города, его музеях и театрах, он предлагает прогулку по знаковым одесским улицам, паркам и советует побывать на одесских пляжах.

Каждый из нас, наверное, имеет мечты. Одни носят их в себе тихо, почти стеснительно, другие произносят очень громко, будто хотят придать им реальную форму уже самой силой слов. Я, поляк Борис Тынка, один из многих, кто пытается найти смысл в своих желаниях и дать им направление. Мне повезло: часть из них удалось осуществить. Именно они привели меня в места, которые раньше я даже не мог себе представить. Одна из этих мечт родилась совсем незаметно. Ведь очень часто бывает так, что одно услышанное слово, одно название может прорасти в нас настолько сильно, что начинает жить собственной жизнью. Именно так было и в моем случае, когда я впервые услышал о городе под названием – Одесса.

Первая встреча с Одессой

Уже само ее звучание влияло на воображение. Я еще не знал истории этого города, не видел раньше его улиц, не чувствовал его воздуха, а между тем что-то заставило это название остаться со мной надолго. Тогда я и не догадывался, что оно станет началом одного из важнейших приключений в моей жизни.

2008 год стал переломным моментом. Я решил осуществить свою мечту и впервые посетил это необычное место. Поездка в Одессу была чем-то большим, чем обычное туристическое путешествие. Она стала попыткой ответить на вопрос, существуют ли места, которые с первого мгновения могут стать нам близкими. Я очень четко помню тот момент. Первые шаги по одесским улицам, первые взгляды на архитектуру, первое столкновение с атмосферой города. Это чувство трудно описать. Будто что-то знакомое вдруг вернулось, хотя я был там впервые. Это было нечто более глубокое. Это было своеобразное внутреннее понимание места. После возвращения я уже знал одно: это точно не мой последний визит. Потому что Одесса не позволяет себя забыть.

Я знал, что это не конец. Я хотел вернуться. Потом еще раз. И еще. Со временем мои поездки в Одессу стали регулярными, почти естественными, как возвращение в место, которое давно перестало быть чужим. Я возвращался, потому что хотел. Возвращался, потому что нуждался в этом. Возвращался, потому что что-то постоянно тянуло меня туда. Со временем визиты перестали быть особым событием, а начали напоминать возвращение в место, которое в определенном смысле стало частью моей жизни. Знакомые улицы, знакомые переулки, повторяющиеся маршруты прогулок. Все это создавало ощущение близости. Именно тогда появилась еще одна мысль: а может, рассказать об этом месте другим? Может, попробовать уловить его характер, атмосферу, историю? Может, описать этот город? Так родилась идея писать. С годами она превратилась в конкретные действия.

Одесса вдохновляет

Сегодня я могу сказать, что в моем багаже есть пять книг, посвященных Одессе. Каждая из них – это попытка остановить фрагмент этого города, уловить его дух и передать дальше. Писательство не было единственной мечтой, родившейся благодаря Одессе. Со временем появилась еще одна: стать гидом по этому городу. Желание делиться его историей, показывать его польским туристам, рассказывать о нем со страстью и преданностью было для меня чем-то естественным. И эта мечта тоже осуществилась.

Я стал гидом, а позже, что еще несколько лет назад казалось совершенно нереальным, занял должность почетного амбассадора Одессы в Польше. Эту награду я в течение нескольких лет выполнения этой необычной роли воспринимал не как награду, а как обязательство. Обязательство говорить об этом городе с уважением и подлинностью. И все же на этом все не закончилось.

Через некоторое время появилась еще одна мысль. Может, попробовать описать Одессу с точки зрения иностранца, но для самих ее жителей? Так родилось сотрудничество с местной прессой и публикация статей о жизни в этом городе. В издании «Одесская жизнь». Согласитесь, разве это не звучит прекрасно? Оглядываясь назад, трудно не заметить определенную закономерность. Одна мечта вела к следующей. Как видим, мечты действительно могут сбываться.

Чем на самом деле притягивает Одесса?

Одесса – это не только пространство. Невозможно понять Одессу без познания ее истории, которую чувствуешь на каждом шагу. Это история суровая и одновременно романтичная. История, наполненная болью, надеждой, кровью, мечтами, контрастами, напряжением, драмами и ожиданиями. Это рассказ о земле, которая была свидетелем многих перемен. О месте, где сталкивались разные культуры, языки и традиции. Это также история людей, потому что именно люди создавали Одессу. Все – и известные, и безымянные. Купцы, строившие могущество города. Колонисты, прибывавшие сюда в поисках лучшей жизни. Чиновники, художники, рабочие, солдаты. Бедные и богатые, честные и преступники, мечтатели и реалисты. Каждый из них оставил здесь свой след. Из сухой степи возник город, который начал притягивать всех – независимо от происхождения или социального статуса. Город исключительный.

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Одессу, задаю себе один и тот же вопрос: что на самом деле меня сюда притягивает? Это прогулки по знакомым улицам? Тени деревьев, падающие на тротуары? Шум моря? Возможно, дело в памяти. А может, в чем-то большем? В ностальгии, которая родилась во время первого визита и никогда меня не оставляла? В воспоминаниях о первых мгновениях, которые со временем приобрели особое значение? В эмоциях, которые возвращаются каждый раз, когда я пересекаю границы этого города?

Одесса всегда вдохновляла. Этот город учит жизни: быть собой, замечать красоту, черпать радость из повседневности. Но прежде всего именно люди создают его душу. Именно они делают Одессу чем-то большим, чем просто местом. Основание Одессы было актом смелости и необычным экспериментом. Было решено построить порт и город в месте, которое не способствовало таким начинаниям. Не было рек, не было инфраструктуры. Была только степь. И все же город возник. Город, который за короткое время стал одним из важнейших центров региона. Строительные материалы добывали из-под земли. Так возникли катакомбы, которые до сих пор являются одним из самых характерных элементов Одессы. Но настоящим фундаментом была надежда. Надежда на лучшую жизнь. На свободу. На будущее.

Море, оперный, Потемкинская лестница и особый вкус: чем удивляет Одесса поляков

Одесса впечатляет не только своей историей и атмосферой, но и конкретными местами, которые навсегда вписались в ее идентичность. Гуляя по ее улицам, трудно не остановиться возле монументальной лестницы – символа города, который, словно театральная сцена, ведет к морю. А море в Одессе — это не просто фон, это часть ее души. Ласковое и гипнотизирующее, иногда дикое, а иногда успокаивающее. Именно оно задает Одессе ритм, приносит теплый бриз и делает даже самую обычную прогулку почти поэтическим опытом.

Недалеко от лестницы расположен театр оперы и балета – одно из красивейших зданий такого типа в Европе, чьи интерьеры будто рассказывают собственную историю об искусстве, элегантности и былом величии. Невозможно обойти и улицу Дерибасовскую – сердце города, которое пульсирует жизнью в любое время дня и ночи, где прошлое встречается с современностью в ритме разговоров, смеха и музыки уличных артистов.

Одесса – это также вкус: простой и одновременно чрезвычайно характерный. Это аромат свежей рыбы и морепродуктов, запах чебуреков, форшмака или знаменитой икры из баклажанов, которая в одесских ресторанах приобретает особое значение. Кухня этого города так же разнообразна, как и его этносы: она объединяет влияние многих культур и создает нечто уникальное.

Одесса – город мечты

Современная Одесса привлекает туристов, вдохновляет художников, вызывает интерес историков. Город стал символом, наполненным легендами, анекдотами, песнями и рассказами. Каждая улица, каждый дом, каждый памятник имеет свою историю. И одновременно Одесса остается местом, полным противоречий. С одной стороны, элегантный центр с представительными зданиями и следами былого величия. С другой – районы, которые помнят более сложные времена, где жизнь течет иначе. Молдаванка, Пересыпь, Слободка создают другой образ города. Более суровый, более аутентичный.

Для меня Одесса остается городом мечты. Местом, которое доказало, что мечты имеют смысл, даже если сначала кажутся далекими и недосягаемыми. Этот город живет историей своих жителей. Их судьбами, их решениями, их отвагой. И именно они делают так, что Одесса продолжает существовать. Не только как точка на карте, а как идея. Идея, в которую стоит верить. Потому что настоящим фундаментом этого необычного города была надежда и стремление к свободе. Именно они создали Одессу. И именно они делают так, что город существует и в него хочется возвращаться.

Ранее мы сообщали, как депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов.

Автор текста — Борис ТЫНКА; редактор — Иван СВИЩ