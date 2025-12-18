Ключевые моменты:

В Одессе работают 428 Пунктов несокрушимости, часть из них — на базе бизнеса;

Предпринимателям компенсируют расходы на генераторы и топливо;

Ситуация в городе остается сложной, но критическая инфраструктура уже восстановлена.

«Пункти незламності» в Одессе: помощь от города и бизнеса

По словам руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в городе работают как коммунальные «Пункти незламності», так и пункты, открытые ответственным бизнесом — в магазинах, кафе и других заведениях.

Городские власти поблагодарили предпринимателей за поддержку жителей и решили компенсировать часть их затрат.

Для предпринимателей, которые обустроили Пункты несокрушимости, предусмотрены такие виды компенсации:

до 10 тысяч гривен на покупку генератора;

до 10 тысяч гривен на горюче-смазочные материалы;

освобождение от арендной платы за коммунальное имущество на период военного положения.

Ситуация в Одессе сейчас: свет, транспорт и школы

Ситуация в городе официально признана чрезвычайной на государственном уровне. Аварийные бригады работают круглосуточно, электроэнергию возвращают поэтапно и по временным схемам.

Вся критическая инфраструктура уже восстановлена: котельные работают, централизованное водоснабжение обеспечено. Город имеет необходимые запасы строительных материалов, топлива и медикаментов.

Школы и детские сады продолжают работу — учебный процесс не прерывался ни на один день.

Электротранспорт пока не курсирует, так как приоритет — подача электроэнергии в жилые дома и на критические объекты. Вместо него работают многосекционные гуманитарные автобусы на социальных маршрутах, а также увеличено количество автобусов частных перевозчиков.

