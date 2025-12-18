Ключевые моменты:

Ограничено движение к пунктам пропуска на границе с Молдовой;

Перекрыта трасса Одесса — Рени из-за удара по инфраструктуре;

Мост в Маяках трижды за день попал под атаку.

Ограничение движения к границе с Молдовой

В Одесской области после воздушной атаки Российской Федерации ограничено движение транспорта к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, из-за чего движение по трассе Одесса — Рени временно приостановлено.

По информации властей, в течение дня российские войска трижды атаковали мост в районе села Маяки на трассе Одесса — Рени, возле Днестровского лимана.

Один из ударов пришелся по гражданскому автомобилю: погибла женщина, трое детей получили ранения. В связи с опасной ситуацией водителей настоятельно просят воздержаться от движения в районе моста до стабилизации обстановки.

Обновлено

Атаки на Одесскую область — не случайны и не являются чем-то новым. Россия пытается отрезать половину региона, нанося удары по двум ключевым мостам — в Затоке и Маяках. Если эти объекты будут выведены из строя, это создаст серьезные проблемы для экспорта и импорта между Украиной и Румынией.

Об этом в своем Telegram сообщил волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. По его словам, удивительно, что противник не начал такие атаки раньше.

В случае успешной реализации этого плана регион может столкнуться с гуманитарной катастрофой. Именно поэтому враг также целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Одесской области.

При этом частично решить логистические проблемы все же возможно. Один из вариантов — усиление сотрудничества и маршрутов через территорию Молдовы.