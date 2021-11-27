Опасная дамба и черная пятница на дорогах: главные новости Одессы за 26 ноября

В пятницу, 26 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

Появилась информация от правительства, что В Украине могут подешеветь билеты на авиарейсы

В Черное море вошел американский ракетный эсминец – так Украину поддерживают союзники

Коронавирус все никак не отступает — в Одесской области более 800 больных за сутки

Заработала новая схема движения на 5-й станции Фонтана – мы рассказали, что важно знать автомобилистам

Телефонные террористы в очередной раз “заминировали” аэропорт Одессы

Мы рассказали, какие улицы Одессы нуждаются в ремонте в 2022 году по версии транспортной комиссии

Также был обнародован список аварийных домов по Приморскому району

Спустя 100 лет в Одесском музее выставили отреставрированную скульптуру богини любви

Красные пакгаузы в порту сдали в аренду: итоговая цена превысила стартовую в 10 раз

«Горзелентрест» на «образцовой» улице Черняховского высадит полтысячи японских кустарников

В Одесской ОГА признали, что дамбу на Хаджибее может прорвать и сообщили, что собираются делать

В Одессе партия президента обязала своих депутатов отчитаться перед избирателями

И 26 ноября стало настоящей черной пятницей для одесских водителей и всех, кто очутился в этот вечер на дорогах города.