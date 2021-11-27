Новости Одессы и Одесской области

Опасная дамба и черная пятница на дорогах: главные новости Одессы за 26 ноября

Опасная дамба и черная пятница на дорогах: главные новости Одессы за 26 ноября

В пятницу, 26 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

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И 26 ноября стало настоящей черной пятницей для одесских водителей и всех, кто очутился в этот вечер на дорогах города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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