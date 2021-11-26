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Красные пакгаузы в порту сдали в аренду: итоговая цена превысила стартовую в 10 раз

Красные пакгаузы в порту сдали в аренду: итоговая цена превысила стартовую в 10 раз

Стоимость аренды стартовала со 138 тыс грн, но в результате торгов выросла до 1 млн 301 тыс 500 грн. Именно столько предложил победитель торгов компания «Адара плюс».

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Как сообщили в Фонде госимущества Украины, заявки на участие в аукционе подали четыре компании. Но в итоге боролись за право арендовать помещения всего два участника: предприятия «Спецтехюг», «Адара Плюс».

Цена аренды Красных пакгаузов в Одесском порту выросла в 10 раз

В процессе торгов цена выросла со 138 тысяч 410 грн 22 копеек до внушительных 1 млн 301 тыс 500 грн. Столько и будет каждый месяц платить победитель конкурса, компания «Адара плюс». Это предприятие занимается растаможкой и продажей автомобилей.

красные пакгаузы

Срок аренды ограничен пятью годами. Зато победитель аукциона может сдавать объект в субаренду и менять его целевое назначение.

Впрочем, есть и ограничения: пакгаузы являются памятником архитектуры, и кто бы в них не располагался, он должен придерживаться охранного договора, заключенного между портом и облгосадминистрацией.

Но прежде, чем передать Красные пакгаузы в аренду, порт должен сделать в них ремонт.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что Александр Славский, руководитель Одесского и Николаевского отделений Фонда государственного имущества Украины, объяснил, откуда взялась стартовая цена в 138 тыс грн. Как и для других объектов, это % от балансовой остаточной стоимости, которую предоставил балансодержатель строений (в этом случае — Одесский порт).

Мы также сообщали, что пакгаузы ждет капитальный ремонт, а перед этим — проектно-изыскательные работы, в ходе которых эксперты сделают выводы о состоянии исторических зданий и выдадут предложения по их реставрации.

«Красные пакгаузы» это крупные кирпичные здания, выстроенные из красного кирпича в Одесском порту. Предназначенные для склада и хранения товаров. Построены еще в 1896 г. архитектором Куликовским. Они являются памятником архитектуры и порт имеет охранный договор на них (т.е. арендатор должен соблюдать этот охранный договор). Краснокирпичный комплекс хорошо виден из парка Шевченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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