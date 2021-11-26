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Коронавирус 26 ноября: в Одесской области более 800 больных за сутки

Коронавирус 26 ноября: в Одесской области более 800 больных за сутки

По состоянию на утро пятницы, 26 ноября 2021 года, в Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Выросла и смертность от COVID-19.
В Украине отмечен хоть и небольшой, но спад.

Коронавирус в Одесской области 26 ноября

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, за сутки в Одесской области зарегистрировали 832 новых случая коронавируса тогда как сутками ранее их было 607.

В целом на сегодня в регионе официально насчитывается 226 528 зараженных COVID-19.

За сутки от коронавирусной болезни умер 42 больной против 23 сутками ранее. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 5122 жителей региона.

За сутки выздоровели 602 жителя области (днем ранее 607). Всего коронавирус на Одесчине успешно одолели 176 703 человека. Продолжают болеть 44 703 жителя области.

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Коронавирус в Украине 26 ноября

За минувшие сутки, 21 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 16 943 днем ранее.

Всего на сегодня коронавирус выявили у 3 400 340 украинцев.

За сутки от COVID-19 умерли 608 украинцев против 628 сутками ранее. В целом с начала пандемии в Украине от последствий ковид скончались 84 149 больных.

За сутки выздоровели 24 569 больных (всего с начала пандемии таковых 2 877 021 человек).

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро четверга, 25 ноября 2021 года в Одесском регионе снова выросла заболеваемость COVID-19, хотя все последние дни наблюдалась тенденция к ее уменьшению.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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