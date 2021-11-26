В Украине могут подешеветь билеты на авиарейсы

В Украине могут подешеветь билеты на внутренние авиарейсы. Соответствующее поручение дал Министерству инфраструктуры премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщает “Правительственный портал”, во время совещания по развитию внутренних авиаперевозок Кабмин одобрил использование 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии коронавируса. Это позволит авиаперевозчикам подать в Мининфраструктуры до 10 декабря этого года заявки для получения соответствующих компенсаций.
Как отметил Шмыгаль, пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок. И сегодня, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты стали более доступными.
По итогам совещания премьер дал задание Мининфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.
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