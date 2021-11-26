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Спустя 100 лет: одесский музей украсит скульптура богини любви (видео)

Спустя 100 лет: одесский музей украсит скульптура богини любви (видео)

В одесском Музее западного и восточного искусства теперь можно будет полюбоваться отреставрированной старинной копией легендарной скульптуры Венеры Медичи.
Ранее копия античной богини любви и красоты почти 100 лет томилась в запасниках хранилища музея. На ее реставрацию понадобилось 3 месяца.

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Накануне в музее прошла зрелищная презентация обновленной Венеры.

Как рассказала заведующая отделом античного искусства музея Татьяна Быкадорова, эта скульптура была заказана специально для Одессы, для императорского Новороссийского университета, в 70-80-х годах ХIX века. Она является гипсовым слепком со скульптуры Венеры Медичи, а благодаря профессионализму реставратора Таисии Капустаринской она теперь предстанет перед глазами зрителей.

скульптура Венеры Медичи2

По словам директора музея Игоря Пороника, возрожденная скульптура пополнит коллекцию античности. А в музее по мере возможности будут реставрировать и являть миру и другие античные статуи.

Интересно, что точная дата находки мраморной скульптуры Венеры не зафиксирована. Известно лишь то, что ее нашли на развалинах виллы римского императора Адриана неподалеку от Рима, в Тибуле. Предполагается, что она сделана с бронзового оригинала, созданного по мотивам Афродиты Книдской Праксителя в первом веке нашей эры.

Долгое время Венера была жемчужиной коллекции Ватикана, но в 1677 году папа Иннокентий XI  продал “непристойную” скульптуру семье Медичи во Флоренции. В этом городе она пребывает и по сей день в галерее Уффици. В позапрошлом веке по распоряжению Наполеона Бонапарта была вывезена в Париж и некоторое время находилась в Лувре.

Одесскому музею принадлежит одна из копий этой скульптуры. Кто является ее автором, доподлинно не известно, хотя на постаменте сохранилась надпись “Клеомен, сын Аполлодора Афинского”.

Кстати, напомним, что дворец Абазы, где находится одесский Музей западного и восточного искусства вслед за зданием Художественного музея в Одессе будут реставрировать в рамках президентской программы “Большая реставрация”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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