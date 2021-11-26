Аэропорт Одессы в очередной раз “заминировали”

Сегодня утром, 26 ноября, в Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании международного аэропорта.
Как сообщает управление Нацполиции в Одесской области, на место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Подробности пока не сообщаются.
Стоит отметить, что Одесский аэропорт уже не раз страдал от действий неведомых “минеров”.
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А на прошлой неделе неизвестные в очередной раз заминировали здание мэрии на Думской площади. Но в итоге никакой взрывчатки специалисты не обнаружили.
Напомним, что в 2021 году Одессу накрыла волна ложных сообщений о минировании школ, детсадов, судебных объектов.
Еще новости о минировании в Одессе:
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Фото Одесской ОГА