В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG51).
В Турции запечатлели его проход проливом Босфор.
Как отмечает командование Шестого американского флота, в Черном море, корабль будет работать вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе “для обеспечения безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути”.
“Сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем наших союзников и партнеров по НАТО в Черноморском регионе”,
– сказал отметил командир эсминца Arleigh Burke Патрик Чепмен.
USS Arleigh Burke (DDG51) – первый эсминец этого типа. Назван в честь адмирала Арли Альберта Берка (1901-1996), воевавшего в Тихом океане во время Второй мировой войны.
Корабль способен выполнять разнообразные задачи благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой “Иджис” (Igis).
Спущен на воду в 1989 году, введен в состав флота в 1991-м. В 2003 году участвовал в операции “Несгибаемая свобода“ и наносил ракетные удары по целям в Ираке.
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Источник: Думская, фото: Devrim Yaylalı