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В Черное море вошел американский ракетный эсминец

В Черное море вошел американский ракетный эсминец

В Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG51).
В Турции запечатлели его проход проливом Босфор.

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Как отмечает командование Шестого американского флота, в Черном море, корабль будет работать вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе “для обеспечения безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути”.

“Сейчас, более чем когда-либо, мы твердо поддерживаем наших союзников и партнеров по НАТО в Черноморском регионе”,

– сказал отметил командир эсминца Arleigh Burke Патрик Чепмен.

USS Arleigh Burke (DDG51) – первый эсминец этого типа. Назван в честь адмирала Арли Альберта Берка (1901-1996), воевавшего в Тихом океане во время Второй мировой войны.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой “Иджис” (Igis).

Спущен на воду в 1989 году, введен в состав флота в 1991-м. В 2003 году участвовал в операции “Несгибаемая свобода“ и наносил ракетные удары по целям в Ираке.

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Источник: Думская, фото: Devrim Yaylalı

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Редакция ПРОФИЛЬ

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