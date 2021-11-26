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Одесса зеленеет: на образцовой Черняховского высадят полтысячи японских кустарников

Одесса зеленеет: на образцовой Черняховского высадят полтысячи японских кустарников

В Одессе продолжаются осенние работы по высадке зеленых насаждений. Во всех районах города озеленители благоустраивают зеленые зоны, высаживают крупномерные деревья и кустарники.

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Сегодня специалисты Коммунального предприятия «Горзелентрест» продолжают работу по обустройству клумбы по ул. Черняховского.

Также по ул. Черняховского запланировано высадка 500 кустов японской спиреи Голдфлейм.

На Юго-Западном массиве будут высажены 36 крупномерных кленов, еще 185 акаций планируется взорвать на улицах: Ицхака Рабина и Святослава Рихтера, в Михайловском сквере и на склонах возле Автовокзала. Все деревья не менее 10 лет и с комом земли, что способствует лучшей приживаемости саженцев в городской среде.

Кроме того, работники предприятия продолжают выполнять ежедневные текущие работы по уборке и вывозу листьев из газонов, подметанию дорожек и уборке случайного мусора из зеленых зон города. В рамках осенних работ озеленители выполняют штыки роз и подрезки деревьев, перекапывают цветники.

Ранее мы писали, что вдоль Тираспольского шоссе на въезде в Одессу устроят живую изгородь из 16 тысяч кустов спиреи.

Также Одесская Жизнь сообщала, что этой осенью в Одессе высадят 1000 деревьев белой акации.

А в Одесской области планируют посадить 250 тысяч деревьев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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