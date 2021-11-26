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В Одесской ОГА признали, что дамбу на Хаджибее может прорвать: что собираются делать

В Одесской ОГА признали, что дамбу на Хаджибее может прорвать: что собираются делать

Прорыв дамбы на Хаджибеевском лимане грозит затоплением части Одессы. Одесская мэрия давно била тревогу и добивалась, чтобы дамбу передали на баланс городу. Наконец то областные власти решили прислушаться к городу.

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В Одесской облгосадминистрации прошло заседание комиссии ТЭБ и ЧС Одесской обладминистрации. Там областные чиновники признали, что состояние дамбы на Хаджибеевском лимане такое, что может привести к чрезвычайной ситуации. А именно, к затоплению части города с катастрофическими последствиями.

После этого решение передали ГСЧС в одесской области, чтобы там подтвердили, что объект является аварийным.

А одесской мэрии, с учетом того, что дамба находится в городской черте, посоветовали определиться с балансодержателем. Получается, что теперь областные власти согласились передать дамбу горроду на баланс.

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Ранее подобные просьбы одесских городских властей у областных чиновников отклика не находили.

Уже сейчас, чтобы снизить нагрузку на Хаджибеевскую дамбу, будут проведены работы по соединению лимана с морем. Для этого реконструируют недействующий сейчас Румынский канал (был выкопан во время Второй мировой войны оккупационными румынскими властями).

А одесская мэрия объявила конкурс на исполнителя работ для ремонта части дамбы.

Напомним, что прорыв Хаджибеевской дамбы грозит затоплением больших площадей города. Во время июльского залпового ливня этого года Одесса была в шаге от подобной катастрофы. Тогда Хаджибеевский лиман переполнился, и вода из него чуть было хлынула в город.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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