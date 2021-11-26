Аварийные дома Одессы: обнародован список по Приморскому району

Согласно приведенным депутатом данным, 53 дома находятся в ведении ЖКС “Порто-Франковский”, еще 18 – ЖКС “Фонтанский”. При этом 21 дом является памятником архитектуры местного значения, а причиной разрушения 4-х зданий послужили проводимые по соседству стройки.

“Делюсь информацией по Приморскому району! Должны быть подобные списки по всем районам города. Первые шаги сделаны! Ждём распоряжение мэра, о создании рабочей группы, по этому направлению… Продолжение следует”,

– прокомментировал Асауленко.

А отвечая на вопрос, какова цель подобных списков, депутат пояснил, что видит это “как создание некого плана по восстановлению или расселению”.

Списки аварийных домов Приморского района Одессы

Ранее депутаты горсовета потребовали у чиновников предоставить до 30 ноября 2021 года перечень объектов аварийных жилых домов, которые целесообразно реконструировать.

Предварительно, для ремонта аварийных домов необходимо 9 миллиардов гривен. Поскольку таких средств в городском бюджете нет, поступило предложение запустить пилотный проект – привлекать для восстановления аварийного жилого фонда инвесторов и жильцов домов.

Фото Марии Котовой