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Аварийные дома Одессы: обнародован список по Приморскому району

Аварийные дома Одессы: обнародован список по Приморскому району

Депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко опубликовал список ветхих и аварийных домов Приморского района города.

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Согласно приведенным депутатом данным, 53 дома находятся в ведении ЖКС “Порто-Франковский”, еще 18 – ЖКС “Фонтанский”. При этом 21 дом является памятником архитектуры местного значения, а причиной разрушения 4-х зданий послужили проводимые по соседству стройки.

“Делюсь информацией по Приморскому району! Должны быть подобные списки по всем районам города. Первые шаги сделаны! Ждём распоряжение мэра, о создании рабочей группы, по этому направлению… Продолжение следует”,

– прокомментировал Асауленко.

А отвечая на вопрос, какова цель подобных списков, депутат пояснил, что видит это “как создание некого плана по восстановлению или расселению”.

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Списки аварийных домов Приморского района Одессы

аварийные дома Приморского района

аварийные дома Приморского района2

аварийные дома Приморского района3

аварийные дома Приморского района4

аварийные дома Приморского района5

Ранее депутаты горсовета потребовали у чиновников предоставить до 30 ноября 2021 года перечень объектов аварийных жилых домов, которые целесообразно реконструировать.

Предварительно, для ремонта аварийных домов необходимо 9 миллиардов гривен. Поскольку таких средств в городском бюджете нет, поступило предложение запустить пилотный проект – привлекать для восстановления аварийного жилого фонда инвесторов и жильцов домов.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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