26 ноября стало настоящей черной пятницей для одесских водителей

Ходите вы или нет по «чернопятничным» распродажам, не важно. Зато постоять в пробках пришлось всем, кто очутился в этот вечер в центре Одессы или на основных магистралях, ведущих в спальные районы.

Если верить опросам, большинство украинцев и одесситов, в частности, не верят в скидки, которые обещают продавцы в «Черную пятницу». А на самом деле очень многие поехали в торговые центры за реальной или надуманной скидкой.

А заодно создали в городе большое число заторов.

Пробки начали образовываться еще в середине дня. А вечером центральные улицы Одессы просто встали: Ришельевская, Екатерининская, Преображенская, Жуковского, Канатная, Осипова, Большая Арнаутская, Базарная и другие соседние улицы.

Непросто проехать было и на Черемушках: пробки образовались на улицах Академика Филатова, Космонавтов и Героев Крут, Генерала Петрова и Люстдорфской дороге.

В направлении жилмассива Котовского и по Объездной дороге, движение тоже, фактически, было остановлено.

Напомним, что недавно центр Одессы сковали огромные пробки из-за перекрытия улицы Осипова в связи с реконструкцией водопровода.

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Фото УСИ