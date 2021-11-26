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Парковки для самокатов и “срамота” в Горсаду: главные новости Одессы за 25 ноября

Парковки для самокатов и “срамота” в Горсаду: главные новости Одессы за 25 ноября

В четверг, 25 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” рассказывала о таких важных и просто интересных событиях в Одессе и Одесской области.

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На заседании исполкома горсовета в четверг, 25 ноября, было принято несколько важных для города решений. Так, улица Краснослободская на Слободке теперь будет носить новое название – Праведников мира.

А ранее безымянный сквер возле бывшего кинотеатра “Вымпел” теперь будет называться “Сквером Героев-пограничников”.

Помимо этого, исполком утвердил схему зонирования мест расположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения. Теперь самокатчики не смогут бросать свой транспорт где попало.

25 ноября из ворот мастерских коммунального предприятия “Одесгорэлектротранс” вышел 29-й по счету трамвай собственного производства “Одиссей”. Но к Новому году их должно стать 30.

В центре Одессы продолжается ремонт дома Либмана. Сейчас здесь делают новую крышу.

Одесская художница Ева Ятт весьма нетривиально подошла к проблеме домашнего насилия во время пандемии. В итоге ротонду Горсада украсил “вагинальный” арт-объект. Большинство одесситов такое творчество не оценили.

А вот работа еще одной уроженки Одессы Тани Муиньо претендует на самую престижную музыкальную премию Grammy в номинации “Лучшая видеоработа”.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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