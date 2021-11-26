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В Одессе партия президента обязала своих депутатов отчитаться перед избирателями

В Одессе партия президента обязала своих депутатов отчитаться перед избирателями

В одесском Украинском театре сегодня прошел форум депутатов партии «Слуга народа». В нем принимали участи и депутаты Верховной Рады и местных советов.

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По итогам форума руководитель партии Елена Шуляк сообщила, что в партии запускают программу «Большой отчет».

Как раз прошел год после местных выборов и в партии решили, что это прекрасный повод для депутатов всех уровней дать отчет перед избирателями о проделанной ими работе.

После отчета, если в партии решат, что депутат работал плохо, его могут лишить мандата. Закон об императивном мандате уже заработал. Правда это относится лишь к местным депутатам. На народных избранников в Верховной Раде он не распространяется.

Еще одной целью собрания депутатов была попытка объединить «Слуг народа» в местных советах различных уровней Одесского региона. Потому что сейчас между ними слабая координация и коммуникации.

Напомним, что недавно народного депутата из Одессы Артема Дмитрука исключили из фракции партии президента “Слуга народа”.

Также мы писали, что председателем Одесского областного совета стал депутат от партии президента «Слуга народа» Григорий Диденко. Его выбрали тайным голосованием сегодня ночью на изрядно затянувшейся сессии облсовета, сопровождавшейся драками и крушением мебели.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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