Ключевые моменты:

Организатор преступной схемы — 29-летний житель Сум — собрал банду с четким распределением ролей, участники действовали в Киеве и Одессе.

Под видом «помощи с долгами» они запугивали людей, требовали от 5 до 50 тысяч долларов, угрожали и применяли силу.

Среди эпизодов — похищение человека и отбор автомобиля BMW стоимостью более 2,2 млн грн. Пострадавшие потеряли в общей сложности почти 2,4 млн грн.

В Одессе судят участников банды: детали преступлений

Прокуратура Одесской области и Киевская окружная прокуратура направили в суд обвинительный акт против пятерых участников организованной преступной группы. Эти мужчины вымогали у людей деньги, прикрываясь тем, что якобы помогают в «решении долговых проблем».

По данным следствия, 29-летний житель Сум с криминальными связями создал устойчивую группу, в которой каждому была определена своя роль. Их жертвами становились состоятельные люди из Киева и Одессы. Преступники получали о них личную информацию и требовали заплатить несуществующие долги — суммы колебались от 5 до 50 тысяч долларов.

В случае отказа они начинали запугивать: следили за людьми, избивали, угрожали расправой, отбирали ценности. В одном из случаев они похитили 23-летнего мужчину, требовали у него 50 тысяч долларов и забрали его BMW M5 стоимостью более 2,2 млн грн.

Преступную деятельность удалось остановить в апреле этого года. Правоохранители задержали злоумышленников при попытке очередного вымогательства. Во время обысков у двух участников группы нашли холодное оружие без разрешения.

Следствие задокументировало 5 эпизодов преступлений, включая вымогательство, незаконное лишение свободы, завладение автомобилем и ношение холодного оружия. Сумма ущерба потерпевшим — почти 2,4 млн грн.

Сейчас пятеро обвиняемых находятся под стражей. Материалы по главному организатору выделены в отдельное производство — он объявлен в международный розыск.

