По информации управления Нацполиции в Одесской области, преступную группировку возглавил 26-летний житель Одесской области, имеющий ряд судимостей за кражи и грабежи и пребывающий в следственном изоляторе. Он вовлек в банду находящихся на воле четверых мужчин в возрасте от 22 до 33 лет, двое из которых имели судимость за имущественные преступления, сделки с наркотиками и оружием, торговлю людьми и вымогательство.

По информации правоохранителей, «лидер» группировки занимался поиском будущих жертв, следил за процессом вымогательства денег по аудио- и видеосвязи и делил полученные преступным путем средства между «исполнителями». Последние, выполняя преступные приказы, окружали определенных людей посреди улицы и, угрожая им физической расправой, требовали рассчитаться за надуманные долги, а в случае отсутствия денег, преследовали потерпевших до тех пор, пока не получали то, чего хотели.

Полицейские задокументировали незаконное вымогательство дельцами денег у трех местных жителей. Одному мужчине злоумышленники приказали отдать им 600 долларов, из которых успели получить 300. У другого забрали имеющиеся у него 8 тысяч гривен, обязав еженедельно платить еще. Третьему выставили «долг» в размере 10 тысяч долларов, из которого 500 долларов и 8 тысяч гривен забрали сразу.

Вымогателей задержали во время получения второй части денег в размере 7 тысяч долларов от последнего потерпевшего.

Всем пятерым сообщено о подозрении, все они находятся под стражей. Каждый может провести за решеткой до 12 лет с конфискацией имущества.

По ходатайству следователей суд избрал четырем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Одессе военный и общественники устроили драку со стрельбой.