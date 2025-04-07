Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Мужчина создал на одном из популярных интернет-ресурсов объявление о предоставлении услуг по утеплению фасадов зданий в Одессе, добавив свой номер телефона для связи.

В течение трех дней на предложение «мастера» откликнулось девять местных жителей из разных районов города. Во время общения с ними заключенный колонии рассказывал о видах и стоимости работ и материалов, добавляя, что отправит рабочую бригаду после обязательной уплаты аванса в размере 3500 гривен.

Как только клиенты перечисляли на счет «мастера» указанную сумму, он переставал выходить с ними на связь и блокировал.

Таким образом за несколько дней заключенный обогатился на сумму 31 500 гривен, а потерпевшие, поняв, что стали жертвами мошенника, обратились за помощью в полицию.

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В полиции рассказали, что 31-летний мужчина уже имеет за плечами ряд судимостей за кражу автомобиля, имущественные и наркопреступления. Кроме этого, в отношении него в суде рассматриваются обвинения за мошенничество и взятку. Сейчас мужчина отбывает наказание в виде 5,6 лет. За содеянное мужчине грозит еще три года заключения.

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