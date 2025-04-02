Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, два руководителям подразделений превентивной деятельности полиции организовали коррупционную схему по получению взяток от предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса.

За «вознаграждение» чиновники обещали не привлекать к административной ответственности за допущенные нарушения и не мобилизовать наемных работников.

Для каждого бизнеса была установлена “такса”. Так, за беспрепятственное ведение бизнеса владелец шиномонтажа должен был заплатить 500 долл США, а затем предоставлять 150 долларов США ежемесячно.

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Сотрудников полиции задержали после получения очередного «транша» — почти 40 тыс грн, которые предприниматель передал им за несколько месяцев работы.

Им сообщено о подозрении в получении взяток по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Полицейских заключили под стражу с альтернативой залога. Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.