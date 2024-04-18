Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области сельский чиновник вымогал деньги у «уклонистов»

В Одесской области сельский чиновник вымогал деньги у «уклонистов»

В Одесской области задержали заместителя сельского головы, вымогавшего деньги у мужчин призывного возраста.

Как сообщили в областном управлении полиции, заместитель председателя одного из сельских советов Одесского района требовал деньги с подлежащих мобилизации мужчин.

В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства чиновником 4 800 долларов у местного жителя. В такую сумму он оценил свои услуги по предоставлению документов о непригодности к военной службе и отсрочке мобилизации путем воздействия на должностных лиц ТЦК и СП и ВЛК.

Правоохранители задержали чиновника в его кабинете во время получения им части денег от оговоренной суммы в размере 800 долларов.

Задержанного подозревают в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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