В Одесской области сельский чиновник вымогал деньги у «уклонистов»

Как сообщили в областном управлении полиции, заместитель председателя одного из сельских советов Одесского района требовал деньги с подлежащих мобилизации мужчин.

В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства чиновником 4 800 долларов у местного жителя. В такую сумму он оценил свои услуги по предоставлению документов о непригодности к военной службе и отсрочке мобилизации путем воздействия на должностных лиц ТЦК и СП и ВЛК.

Правоохранители задержали чиновника в его кабинете во время получения им части денег от оговоренной суммы в размере 800 долларов.

Задержанного подозревают в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.