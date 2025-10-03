Ключевые моменты:
- В Одессе в субботу облачно, ожидается умеренный дождь. Температура: ночью 12-14°С, днем 17-19°С тепла;
- В Одесской области: ночью возможны более сильные дожди. Температура: ночью 9-14°С, днем 14-19°С выше нуля;
- На дорогах области видимость хорошая;
- На море шторм, сохраняется минная опасность на пляжах.
Прогноз погоды в Одессе на 4 октября
В Одессе в субботу облачно. Умеренный дождь.
Ветер восточный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14°С, днем 17-19°С.
В то же время одесская мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить передвижения и поездки по городу, осторожно передвигаться под деревьями и не оставлять транспорт под деревьями, линиями электропередач и на решетках водостоков.
Помимо этого, высока опасность нахождения в пляжной зоне: из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 октября
по Одесской области на завтра синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и умеренный дождь, который ночью может усилиться.
Ветер восточный, днем южный, 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 9-14°С тепла, днем она поднимется до 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
