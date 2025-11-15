Ключевые моменты:

И. о. мэра Игорь Коваль назначил новых руководителей «Центра-77» и управления делами.

«Центр-77» возглавил Виталий Клеверов, о котором нет данных в открытых источниках и декларациях.

Новым управделами назначен Александр Тиховский, опытный сотрудник мэрии, он сменил сменил Валерия Силина, совмещавшего эту должность с работой вице-мэром.

Соответствующие распоряжения, датированные 7 ноября, были опубликованы накануне на официальном сайте мэрии города.

Главой «Центра интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики» («Центр-77») стал Виталий Клеверов. О нем практически нет информации в открытых источниках, однако именно он будет курировать работу городской сети камер наружного наблюдения.

«Центр-77» отвечает за сбор, обработку и передачу данных о событиях, которые могут представлять угрозу для безопасности города, а также поддерживает работу системы и взаимодействует с правоохранительными структурами.

В Едином государственном реестре деклараций отсутствуют документы, связанные с Клеверовым. Это может означать, что он ранее не занимал должностей в органах власти или местного самоуправления, либо не подлежал обязательному декларированию.

Ранее эту должность занимал Виктор Боярчук – бывший милиционер и экс-руководитель училища подготовки сотрудников милиции, которое позже трансформировали в центр подготовки полицейских. Согласно распоряжению, Клеверов фактически приходит на замену Евгению Данько, который был мобилизован.

Кроме того, новым управляющим делами мэрии назначен Александр Тиховский. Он сменит Валерия Силина, ранее совмещавшего эту должность с постом заместителя мэра. Тиховский уже работал в структурах одесской мэрии – руководил департаментом по организации работы и ранее занимал должность в департаменте культуры.

Ранее стало известно, что руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян покидает свой пост.

