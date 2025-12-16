Одесский котик возле моря

Ключевые моменты:

  • Плюсовая температура в Одессе и области
  • Облачно с прояснениями
  • На дорогах области ночью и утром местами туман.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями, осадков не будет, ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +4-6°C,
  • днем +9-11°C.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха:

  • ночью +1-6°C,
  • днем +7-12°C.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

