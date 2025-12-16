Ключевые моменты:
- Плюсовая температура в Одессе и области
- Облачно с прояснениями
- На дорогах области ночью и утром местами туман.
Погода в Одессе
Облачно с прояснениями, осадков не будет, ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +4-6°C,
- днем +9-11°C.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха:
- ночью +1-6°C,
- днем +7-12°C.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
