Загрязнение Куяльницкого лимана: что произошло
9 января 2026 года сотрудники Национального природного парка «Куяльницкий» вместе с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели проверку территории санатория имени Пирогова. Поводом стало сообщение о возможном загрязнении прибрежной зоны Куяльницкого лимана, сообщили в администрации парка.
Во время обследования специалисты обнаружили факт сброса жидкости неизвестного происхождения прямо на берег лимана. Место происшествия осмотрели, зафиксировали на фото и видео, а также задокументировали все обстоятельства.
Чтобы определить состав вещества и возможный вред для окружающей среды, экологи отобрали пробы жидкости. Образцы передали в лабораторию для бактериологического и санитарного исследования.
После получения результатов станет известно:
- что это за вещество;
- насколько оно опасно для экосистемы;
- какие меры необходимо принять дальше.
В национальном парке напомнили, что Куяльницкий лиман — уникальный природный объект. Любые незаконные сбросы могут повредить природе, прибрежным экосистемам и рекреационной ценности территории.
