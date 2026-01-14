Ключевые моменты:

На берегу Куяльницкого лимана зафиксирован сброс жидкости неизвестного происхождения;

Проверку провели сотрудники нацпарка и экологической инспекции;

Пробы уже отправлены в лабораторию для анализа.

Загрязнение Куяльницкого лимана: что произошло

9 января 2026 года сотрудники Национального природного парка «Куяльницкий» вместе с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели проверку территории санатория имени Пирогова. Поводом стало сообщение о возможном загрязнении прибрежной зоны Куяльницкого лимана, сообщили в администрации парка.

Во время обследования специалисты обнаружили факт сброса жидкости неизвестного происхождения прямо на берег лимана. Место происшествия осмотрели, зафиксировали на фото и видео, а также задокументировали все обстоятельства.

Чтобы определить состав вещества и возможный вред для окружающей среды, экологи отобрали пробы жидкости. Образцы передали в лабораторию для бактериологического и санитарного исследования.

После получения результатов станет известно:

что это за вещество;

насколько оно опасно для экосистемы;

какие меры необходимо принять дальше.

В национальном парке напомнили, что Куяльницкий лиман — уникальный природный объект. Любые незаконные сбросы могут повредить природе, прибрежным экосистемам и рекреационной ценности территории.

