Ключевые моменты:

В зоопарке стартовал фотоконкурс «Пара года-2026»;

Победителей определят по количеству лайков под фото;

Награждение состоится 14 февраля в Одесском зоопарке.

Фотоконкурс «Пара года-2026» в Одесском зоопарке

Уже более 10 лет Одесский зоопарк проводит фотоконкурс «Пара года», приуроченный ко Дню святого Валентина. В нём участвуют самые нежные, преданные и гармоничные пары среди посетителей и друзей зоопарка.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно:

просмотреть фотографии пар-участников;

поставить лайк под фото понравившейся пары.

Победит та пара, чьё фото наберёт наибольшее количество отметок «нравится».

Голосование продлится до 13 февраля включительно. В этот день подведут итоги конкурса, а праздничное награждение победителей состоится 14 февраля в 12:00 на территории Одесского зоопарка.

Напомним, вокруг Одесского зоопарка развернулась настоящая информационная война. Администрация говорит об информационной атаке, зоозащитники — о плохих условиях для животных, а городские власти пытаются разобраться, кто прав.

