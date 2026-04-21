И сегодня мы с вами окунемся в атмосферу настоящего одесского юмора, перенесемся в уютный одесский дворик и понаблюдаем за классической семейной сценой – подслушаем разговор, в котором бытовой вопрос неожиданно превращается в целую стратегию выживания. А причем тут окна? Вроде бы ни при чём, но досталось всем – от невестки до соседа!

– Мама, а как часто нужно мыть окна?

– Лёвочка, сыночка, а шо это у тебя за вопросы? Тебя эта шая, твоя незабвенная Фира, заставляет мыть окна?

– Та не, мама… Ну шо вы в самом деле? Де я и де те окна? Мине, просто, интересно.

К слову, вас наверняка заинтересует: Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами

(из ради даже интереса: а как моют окна там?)

– Лёвочка, в голове у профессора всяческих наук нету места для этой информации, запросто так. ДокладАй.

– Та, мама, ну какой я профессор?

– Будущий. ДокладАй!

– Ай. Ну вот я в понедельник пришел с работы и спрашиваю свою любимую Фирочку… шо такое вкусненькое у нас на ужин? А она мине говорит, шо цельный день мыла окна и на ужин у нас макароны и сосиски. В среду прихожу с работы и спрашиваю у своей любимой Фирочки… Шо у нас всё-таки на ужин? А она мине говорит, шо цельный день мыла окна и на ужин у нас яичница. Вчера прихожу домой…

– Всё! Продолжать не надо. Я тебе, сыночка, один умный вещь скажу… Каждая женщина сама определяет када ей мыть окна и сколько раз. Если хочешь иметь покой в семье, то не сувайся в домашние дела.

– Мама, та я не против мытья окон. Я просто хочу нормальный ужин, после работы.

– Хорошо, сыночка, я с Фирой поговорю.

Кстати, а вы знаете, что подают сегодня в ресторане, которому больше 200 лет?

(и во сколько обойдется ужин в таком заведении)

– Фира! Японский бог! Ты шо себе думаешь? Значит так, и не надо никаких отговорок. Можешь мыть окна хоть каждый день, этот танец перед соседом напротив, я уже проходила. Это полный бесполезняк. Наш сосед, Семён Игоревич, не ведётся на эти мансы. А я говорю, шо не ведётся. Нет он не больной. Он из другого теста. А я говорю, шо точно. Фира! Слухай мать свою! Шобы мужчина повелся на твои телодвижения, его надо кормить. Я не про соседа! Там бесполезно, я проверяла. Та испытывала я его и котлетами и биточками. Полный тухес. Кормить надо своего мужа, моего сыночку. Фира! Ты понЯла!? А на окна плюнь и разотри… Нет, не на самом деле. А в переносном смысле. Некоторые вообще… окна не моют.

Марина ГАРНИК

Кстати, признавайтесь: а вы уже помыли окна перед Пасхой?..