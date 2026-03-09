Почему миллион алых роз – это стратегическая ошибка, а обычный кофе в постель – победа над здравым смыслом? И при чем здесь гастрит у попугая? Утренний ликбез для Сёмы (и для всех нас) о том, как правильно очаровывать женщин и почему овсянка на завтрак – это признак семейной драмы.

– Сёма, ты слышал душещипательную историю о бедном художнике, хобби которого было стать садовником. Так вот, Сёма, это был совсем не бедный художник. Я скажу больше, он был не садовник. Он был адиёт и шлемазл. Почему, почему… Потому что он был… лузер. А ты знаешь, кто такой «лузер»?. А? Это неудачник! А шо ж он сделал неудачного! Та всё, абсолютно всё. Он хотел завоевать женщину, нарезав миллион роз! Сёма, за миллион роз женщину не завоюешь. Заинтересовать можешь, а завоевать… нет. Вот, если ты ей подарить сразу миллион шуб. Ну не миллион, а хотя бы 10. И шо? И ничего… через неделю ни- че-го. Интерес пропал. Или какую-нибудь цацку, типа колечко, кулончик… Она посмотрит… День, два и спросит: «А где цветы?» А вот если каждый день в постель чашечку кофе… Сёма, каж-дый день… Вот это называется завоевание… окончательно и безповоротно. Цветы, конечно, тоже нужны… И цацки… и шуба. Но! Кофе! Кофе! Каждый день… Неукоснительно. Шо значит зачем? Ты завоеватель или где. …Шо значит, если она не пьет кофе? Если она не пьет кофе есть два выхода… Или она научится пить кофе или… Будешь делать ей чай. Шо значит, если она не пьет чай? Ты завоеватель или где? Значит научишься делать фреш. А если, а если? Шо то же она пьет по утрам? Шампанское!? Сёма!? Ты точно решил, шо эта женщина твоей мечты? Ах, ты ещё думаешь… Сёма, шампанское каждое утро… Это гастрит. А гастрит у женщины, это в миллион раз хуже, чем гастрит у мужчины. Почему, почему… Потому что когда гастрит у мужчины, он мучается молча и молча ест овсяную кашу, а когда гастрит у женщины, мучается вся семья и вся семья ест овсяную кашу, включая кота и собаку и даже попугая. Сёма, пусть лучше она пьет кофе.

Марина ГАРНИК

