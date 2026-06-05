И сегодня в нашей традиционной утренней подборке – очередная порция шуток и мемов «на злобу дня» – очень уж повеселили украинцев «фейерверки» в день открытия любимого форума путина в Санкт-Петербурге, когда «добрые дроны» атаковали местный нефтяной терминал и поразили корвет «Бойкий» в Кронштадте.

«Белые ночи, взрывные утра» и «тётины тити»:

Специальный гость форума и его эксклюзивное «файер-шоу»:

Ну а что вы хотели – указа-то не было!

Про Туапсе тоже не забыли:

И старая песня заиграла на новый лад…

Какой кошмар!..

Мы подумаем…

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