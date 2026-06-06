И сегодня в нашей традиционной субботней подборке – очередная порция шуток и мемов на актуальные темы дня: начните выходные на правильной ноте!

А начнем, как обычно, с актуального: как Зеленский письмо путину писал:

А как вы думали, выглядел его оригинал?

В Крыму – своя атмосфера:

А вы знали?

Главное – не перепутать, откуда отхлёбывать!

«Крокомары» или «комардилы», или как их еще назвать? Но в любом случае, есть опасение, что обычная мухобойка тут не поможет:

Физика на службе здравоохранения. Теперь мы точно знаем, что один терапевт равен одной тысяче килопевтов и одной миллионной доле мегапевта. Главное – чтобы зарплата росла в таких же пропорциях!

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