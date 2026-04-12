Ключевые моменты:

Заведение ведет историю от первого ресторана европейского типа в Одессе, открытого еще в XIX веке

В меню сочетаются одесская, европейская и современная кухня — от форшмака до блюд су-вид

Интерьер сохраняет исторические элементы, а подвал выполняет и функцию укрытия

Средний чек за ужин — от 1000 гривен с человека, при этом порции остаются большими

Наш гастрообозреватель Алексей Овчинников побывал в «Ресторации Отона», попробовал блюда из меню и оценил атмосферу заведения. В материале также использованы исторические источники — альбом «Дерибасовская угол Ришельевской, или Жизнь дома №10» Евгения Волокина и Олега Губаря, книга «Гоголь в Одессе» А.И. Маркевича, а также архивные фото — чтобы рассказать историю этого места.

От Отона до современности: история ресторана в центре Одессы

Кажется, трудно в Одессе найти более известный перекресток, чем пересечение улиц Дерибасовской и Ришельевской. О нем даже песни складывали, а сколько с ним связано реальных исторических событий и историй!

Сегодня мы погрузимся в одну из них — гастрономическую, ведь именно здесь находится, возможно, самый старый ресторан города — который сейчас называется «Ресторация Отона».

Франсуа Отон — французский повар, который приехал в Одессу вместе с герцогом Дюком де Ришелье. Очень скоро он открыл в городе первый ресторан европейского типа A la carte — там подавали блюда по меню.

Дом, где открылся ресторан, принадлежал барону Рено с первых лет XIX века. Он неоднократно перестраивался, а в 1821 году там открыли гостиницу, на первом этаже которой находился ресторан. Немного позже в комплексе домов Рено, занимавших целый квартал от Ланжероновской до Дерибасовской, разместились клубный зал, казино и бильярды, еще один ресторан и кофейня, принадлежавшие сардинским подданным, и даже баня. По нынешним меркам это был полноценный развлекательный комплекс.

Ресторация Отона была чрезвычайно популярной в городе. Там подавали лучшие вина и изысканные блюда. Конечно, все самые богатые и известные жители и гости города посещали это заведение.

Николай Гоголь, например, ходил туда 2–3 раза в неделю. А его друзья в честь приезда писателя устроили там праздничный приветственный ужин 30 апреля 1848 года. Там же провожали Гоголя в Полтаву.

По воспоминаниям актера Толченого, Отон и Гоголь много общались. Существует даже легенда, что Николай Васильевич учил француза готовить борщ. Вот что пишет Толчений в своих заметках:

«С приходом Гоголя был лично Отон, мощный человек, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом. Появление его вызывало общее восхищение, поскольку он выходил к публике лишь в торжественных случаях.

С должной важностью, с примесью добродушного юмора, Отон вступал с Гоголем в переговоры по поводу меню его обеда. Такое блюдо рекомендовал, такое ставил под сомнение, на том настаивал. Но, увы!.. все его усилия склонить Гоголя к вкушению тончайших совершенств кулинарного искусства пропадали даром, и Гоголь составлял свой обед из простых, преимущественно мясных блюд. Отон, тяжело вздыхая и пожимая плечами, удалялся для необходимых распоряжений. Перед обедом Гоголь выпивал рюмку водки, во время обеда — рюмку хереса, а поскольку его собеседники никогда не обедали без шампанского, то после обеда — бокал шампанского. По окончании обеда вся компания собиралась вокруг него, и Николай Васильевич принимался варить паленку, которую варил каким-то особым способом — на тарелках, и, надо признаться, паленка получалась вкусной, хотя сам Гоголь пил ее мало, часто просиживая весь вечер с одной рюмкой».

После пожара, серии перепродаж и перестроек в подвалах со стороны Дерибасовской в 1860-х появился пивной зал, так называемый биргалле, а в 1890-х — ресторан «Бавария». Днем посетителям предлагали «комплексные обеды» по 50 копеек, а вечером — изысканные блюда из меню. А еще там продавали пиво завода Санценбахера, позже Товарищества одесского пивного завода.

Так было до 1917 года. В 1921 году здесь открывается ресторан «Трудовое питание». После завершения эпохи НЭПа большинство ресторанов канули в Лету. Лишь через сто лет началось возрождение старых одесских традиций, и в этом подвале снова появились вкусные ароматы, зазвенели приборы и заиграла музыка.

А что в меню?

Давайте заглянем в меню и посмотрим, осталось ли там что-то из прошлых времен?

Меню заведения довольно объемное и состоит из блюд одесской и европейской кухни с вкраплениями самых популярных азиатских блюд. Здесь есть завтраки, холодные и горячие закуски, супы, салаты, горячие сковородки, мясо, десерты, ланчи и даже страница гурмана.

В принципе, здесь продолжают традицию бывшей «Баварии» — днем можно съесть завтраки и ланч, а вечер провести более изысканно со стравами су-вид, стейками и морепродуктами. Также по вечерам здесь проходят дегустации вина и виски, ведь для этого есть специальный зал, в который мы еще заглянем.

Цитаты из меню:

(цены на апрель 2026 года)

Тосты с семгой и сыром «Филадельфия» – 185 грн

Брускета с тюлькой – 174 грн

Кальмары гриль в устрично-лимонном соусе – 298 грн

Борщ украинский с телятиной с салом и гренками – 254 грн

Салат «Греческий» с фетой – 208 грн

Салат «Оливье» с телятиной – 274 грн

«Цезарь» с куриным филе – 348 грн

Хвосты королевских креветок с рукколой и авокадо – 369 грн

Бычки – 150 грн (100 граммов)

Сарган – 195 грн (100 граммов)

Пикантная свинина по-китайски – 298 грн

Бефстроганов из телятины – 368 грн

Овощи из печи – 139 грн

Мороженое фри с рисовой лапшой – 188 грн

Для знакомства с кухней Отона я заказал одесские закуски: форшмак (219), хумус (208) и икру из печеных овощей (209 грн) и котлеты из кролика, которые подаются с пюре (309 грн), ну и «Наполеон» (136 грн), как же без него.

Запивать решил все пивом. Но на этом пункте меню возникла заминка, ведь здесь нет не только одесского пива, но и всего один вид разливного и несколько видов в бутылках. Поэтому пришлось заказывать то, что было.

Интерьер: современность, старина и безопасность

Пока готовят блюда, давайте немного осмотримся, как сегодня выглядит ресторан.

Сейчас здесь есть три уровня. Первый — зимняя терраса, если спуститься на несколько ступенек ниже, вы оказываетесь в зале, точнее — в одной из трех зал, где расположено большинство столиков.

Столы довольно большие, на компании 4–6 человек, но есть и несколько столов на двоих. Все они массивные, деревянные, на которых поместится много блюд.

Понравилось, что они стоят на расстоянии друг от друга, а значит, вы не станете случайным свидетелем чужих разговоров. Стены залов увешаны картинами и расписаны узорами. Здесь довольно темно — свет с улицы почти не проникает внутрь.

Есть здесь и третий уровень, который находится довольно глубоко. Это большой зал с арочным потолком, где посередине стоит огромный стол, за который могут сесть до двадцати человек. В этом зале вы на сто процентов можете быть уверены в безопасности — своей и своих гостей, что сейчас крайне актуально. Более того, здесь есть еще одна лестница, ведущая наружу.

Именно здесь были найдены остатки росписи стен, которые существовали здесь с конца XIX века. Кстати, интерьеры старой «Баварии» можно рассмотреть на старинных открытках, большинство из которых есть в свободном доступе в интернете или в изданных альбомах одесских коллекционеров Анатолия Дроздовского и Евы Красновой.

А как на вкус?

Закуски принесли довольно быстро. Подача блюд — достойная. К каждой закуске подаются тосты из черного хлеба.

К хумусу подается белый хлеб (куски слишком толстые), а само блюдо посыпается кедровыми орешками, что придает ему изысканность, несмотря на простоту.

Очень понравился вкус и консистенция форшмака. Сельдь, конечно, не перекручена на мясорубке и не взбита до состояния пасты. Здесь форшмак больше похож на салат, а огурец добавляет свежести, весенней сочности и хруста.

Икра из овощей — классика жанра. Помимо баклажанов, я почувствовал помидоры, болгарский перец, лук.

Котлеты из кролика. Очень большая порция: три котлеты и щедрое количество пюре. К блюду подается соус, который очень удачно дополняет и объединяет мясо и картофель. Сами котлеты нежные и сочные. Их смело можно заказывать детям или людям, у которых есть проблемы с желудком.

«Наполеон». Еще одна одесская классика. Мы не раз писали о разных вариантах этого десерта. В этом ресторане он плотный, влажный и не слишком сладкий. Но крем, как по мне, был немного водянистым — не хватило фирменной сливочности во вкусе. Где-то на восемь из десяти.

Общий вывод

Современная «Ресторация Отона» в Одессе старается держать марку и поддерживать славу одесских поваров, вкусов и гостеприимства. Вежливый персонал, скорость приготовления и качество блюд — все это понравилось. Кроме того, здесь большие порции. Несколько закусок можно брать на компанию. Впрочем, есть и личные замечания к алкогольной карте и выбору пива.

В целом ресторан подойдет для романтических завтраков и ужинов, деловых встреч, семейных торжеств, дегустаций. В теплое время года работает летняя площадка. Здесь вкусно и доброжелательно. Для такого ужина в одесском стиле с пивом рассчитывайте от тысячи гривен с человека. Приятного аппетита!

В статье использованы материалы альбома «Дерибасовская угол Ришельевской, или Жизнь дома №10», авторы Евгений Волокин и Олег Губарь, а также книги «Гоголь в Одессе», автор А.И. Маркевич.