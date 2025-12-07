Как известно, одесская кухня – это не только еда, но и повод для смеха, разговоров и маленьких семейных драм. Сегодня рассказываем историю про Цилю, маму и неожиданные кулинарные баталии, а заодно делимся рецептом котлеток из консервов, которым «уже очень грустно» и которые при желании можно приготовить прямо сегодня!

– Мама, а вИ сёдня прийдёте?

– Какого бенца?

– Я соскучилась.

– Ой, тока не надо мИне вот этих мЭлких брызг. Шо случилось?

– Та это Циля виновата…

– Циля она для мИня. А для сопливых Цецилия Ефимовна! Шо эта паразитка до тИбя имеет?

– Ну она не виновата. Это я виновата. Я имела неосторожность рассказать ей шо мы с вами наводили порядок в сусеках.

– А если бы мы с тобой пошли налево, тоже бы ей рассказала?

– Не… Ну то ж налево! Налево – это святое, это для сИбя любимых.

– Ну и шо эта курица?

– Ну я сказала, шо вИ сказали, шо знаете сто тыщь способов спасения консервов, которым уже очень грустно. А она сказала, шо знает двести. А я сказала, шо не верю. А она сказала, шо её рЭцепты лучшЕе, чем наши. И что у ней салат с консервы вкуснее. А я сказала шо вИ знаете, как сделать с томатной кильки котлеты. А она сказала, шо такое никому не по силам. А я сказала…Шо сделаю… Тока я ж рЭцепт не знаю. Мама, приезжайте. Она мИня съест…

– Не съест. Подавится. У тИбя фамилия Гольдберг! Это звучит гордо. Пиши рЭцепт.

– А может вИ приедете?

– Я приеду. Обязательно. И для Цилечки, моей любименькой, принесу котлетки на тарЭлочке, с голубой каёмочкой. Пиши рЭцепт:

Котлетки из консервированной рыбы

В принципе подойдёт и в масле, и в томате. Но! В томате мне больше нравится. Откройте банку и понюхайте её, она должна пахнут обворожительно. Если желание похулЮганить не пропало, то приступайте смело к делу. Почистите, порежьте и протушите на сковороде две луковицы. Тем временем выложите рыбу в миску и разомните её вилкой. Разбейте два яйца, хорошо перемешайте. Добавьте тушенный лук и немного муки. Муки примерно столько, сколько нужно для загустения фарша, пару столовых ложек точно. И вот из это фарша формируем ложкой котлетки и выкладываем их на разогретую сковородку. Обжариваем с двух сторон. Конечно, это не фирменные бабушкины котлетки, но они имеют право на жизнь. Тем более, если просто консервы уже есть не хочется.

Автор – Марина ГАРНИК, иллюстрация Ирины БАБИЧЕНКО