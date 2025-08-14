Тут у нас (точнее, на Аляске) очередная «историческая» встреча вроде как намечается… Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А вот сетевые остряки уже не замедлили отреагировать в своем непревзойденном стиле.

Он верен себе:

Действительно, вот ведь вопрос!..

Интересно, а того, кто «в теме» возьмут?..

«…Баня, водка, гармонь и лосось!..»

А почему именно Аляска, не задумывались?

И Леон с Матильдой туда же:

Зеленский тоже готовится к важной встрече:

Тут и «ядерка», наверное, не помешала бы:

В любом случае, давайте будем оптимистами и надеяться только и исключительно на лучшее. А чтобы лучшее наступило как можно скорее, не забывайте донатить на ВСУ – и будет нам счастье (рано или поздно, но таки да, верим?..)

