Тут у нас (точнее, на Аляске) очередная «историческая» встреча вроде как намечается… Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А вот сетевые остряки уже не замедлили отреагировать в своем непревзойденном стиле.
Он верен себе:
Действительно, вот ведь вопрос!..
Интересно, а того, кто «в теме» возьмут?..
«…Баня, водка, гармонь и лосось!..»
А почему именно Аляска, не задумывались?
И Леон с Матильдой туда же:
Зеленский тоже готовится к важной встрече:
Тут и «ядерка», наверное, не помешала бы:
В любом случае, давайте будем оптимистами и надеяться только и исключительно на лучшее. А чтобы лучшее наступило как можно скорее, не забывайте донатить на ВСУ – и будет нам счастье (рано или поздно, но таки да, верим?..)
