Тут у нас (точнее, на Аляске) очередная «историческая» встреча вроде как намечается… Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А вот сетевые остряки уже не замедлили отреагировать в своем непревзойденном стиле.

Он верен себе:

Трамп верен себе

Действительно, вот ведь вопрос!..

Кто поедет на Аляску

Интересно, а того, кто «в теме» возьмут?..

Аляска и Медведев

«…Баня, водка, гармонь и лосось!..»

Баня, водка, гармонь и лосось

А почему именно Аляска, не задумывались?

Мем про Аляску

И Леон с Матильдой туда же:

Мем про Аляску, Леон

Зеленский тоже готовится к важной встрече:

Зеленский готовится

Тут и «ядерка», наверное, не помешала бы:

Ядерка

В любом случае, давайте будем оптимистами и надеяться только и исключительно на лучшее. А чтобы лучшее наступило как можно скорее, не забывайте донатить на ВСУ – и будет нам счастье (рано или поздно, но таки да, верим?..)

