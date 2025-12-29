В каждой одесской семье слово «планы» может означать что угодно – от философского разговора до генеральной уборки с элементами сюрприза. Особенно если эти планы обсуждают Сёма и Софочка. Вот вам классический пример того, как одно словосочетание способно полностью изменить ход дня.

– Софочка, а шо у нас сегодня в планах?

– Сёма, у нас сегодня в планах «день хрусталя»!

– Это шо значит? Мы моем окна?

– Неожиданно. У нас шо окна с хрусталя? Де логика?

– Окна у нас обычные. А при общении с женшинами про логику можно забыть.

– Таааак… Ну и с каким количеством женщин ты успел пообщаться?

– Софочка, я понял! День хрусталя – это моем весь хрусталь в буфете, да? Все вазочки, салатнички, да? И люстры, да?

– Вообще-то я хотела с тобой выпить по рУмочке коньячка и чОкнуться, чтобы получился звон красивый… Но мне нравится ход твоих мыслей. Так что твой план на день утверждён.

Марина ГАРНИК

