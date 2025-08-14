Незаконная свалка на Одесчине грозит чиновникам уголовной статьей

Ключевые моменты:

  • В селе Кривая Балка Белгород-Днестровского района обнаружена несанкционированная свалка площадью 1 га;
  • Пробы грунта показали значительное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ;
  • Ущерб окружающей среде оценивается более чем в 30 млн грн;
  • Экоинспекция обвиняет в создании свалки сельсовет и коммунальное предприятие;
  • Материалы передают в правоохранительные органы по ст. 239 УК Украины.

Как сообщают в пресс-службе Госэкоинспекции, площадь свалки в Кривой Балке составляет 1 га. Во время ее обследования инспекторы отобрали пробы грунта.

Впоследствии анализ почвы показал «значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ».

«Установлено, что земельный участок подвергся существенному загрязнению», – констатируют в экоинспекции Юго-Западного округа.

Предварительно, сумма нанесенного окружающей среде ущерба превысила 30 миллионов гривен.

В настоящее время инспекторы готовятся передать в правоохранительные органы материалы в отношении должностных лиц местного самоуправления и коммунального предприятия по признакам уголовного правонарушения по ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

