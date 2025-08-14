Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 14 августа;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в четверг, 14 августа, ожидается умеренная солнечная активность с К-индексом от 2 до 4 (зеленый и желтый уровень), что соответствует средним магнитным волнения, которые обычно проходят бесследно для людей.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность остается умеренной с небольшой вероятностью возникновения вспышки Х-класса.Возможность малого геомагнитного шторма – 10%, сообщает ресурс Мeteoagent.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.