путин и Трамп

И пока в США выясняют, стоит ли передавать Украине больше оружия, наши пользователи взяли ситуацию в свои руки и отреагировали волной шуток и мемов:

Вот такие вот качели…

Мемы про Трампа,качеои

Как сохранить баланс?.. Ох, и «потный» выбор!..

Мемы про Трампа, потный выбор

Вот такой вот двуликий Трамп:

Мемы про Трампа, чихуахуа

Немного о «традиционных ценностях»:

Мемы про Трампа, фильмы

«Россия сыграла не последнюю роль в отношении государственности США» (путин):

путин и Трамп

А в целом Трамп разочарован разговором с Путиным (что нам только на руку, верно?):

Мемы про Трампа, разочарование

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