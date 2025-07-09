И пока в США выясняют, стоит ли передавать Украине больше оружия, наши пользователи взяли ситуацию в свои руки и отреагировали волной шуток и мемов:
Вот такие вот качели…
Как сохранить баланс?.. Ох, и «потный» выбор!..
Вот такой вот двуликий Трамп:
Немного о «традиционных ценностях»:
«Россия сыграла не последнюю роль в отношении государственности США» (путин):
А в целом Трамп разочарован разговором с Путиным (что нам только на руку, верно?):
А еще вы можете узнать:
- Как Крым открыл сезон, а Трамп успокаивал Путина;
- Владимир, Дональд и немного шаурмы по-ватикански;
- Как Трамп пингвинов пошлинами обложил.