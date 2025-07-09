И пока в США выясняют, стоит ли передавать Украине больше оружия, наши пользователи взяли ситуацию в свои руки и отреагировали волной шуток и мемов:

Вот такие вот качели…

Как сохранить баланс?.. Ох, и «потный» выбор!..

Вот такой вот двуликий Трамп:

Немного о «традиционных ценностях»:

«Россия сыграла не последнюю роль в отношении государственности США» (путин):

А в целом Трамп разочарован разговором с Путиным (что нам только на руку, верно?):

А еще вы можете узнать: