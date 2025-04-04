Трамп и пингвины, мем
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А сегодняшняя наша порция традиционного утреннего юмора – снова об актуальном.

…Ох, уж этот дядюшка Донни – ну никак не может не дать нам повод в очередной раз позабавиться! Вот, пошлины торговые ввел аж против 185 стран. И между прочим, в списке есть даже остров в Антарктике, на котором живут только пингвины. Неблагодарные, видимо, да и без костюмов ходят. Судите сами:

Встреча в Белом доме:

Встреча в Белом дома, мем про Трампа

Трамп и пингвины

Их ответ Трампу:

Ответ пингвинов Трампу, юмор

Пошлины Трампа, реакция соцсетей

Пингвины пишут письмо Трампу

Таки рэкетир?..

Трамп рэкетир

…Или все же экономист?..

Пицца от Трампа, юмор

Шутка про пошлины от Трампа

А, нет: таки стратег!

Юмор про пошлины Трампа

Календарь от Трампа

Шутка про политику Трампа

А кое-кто у нас все же хороший (раз уж портреты дарит), верно?

А путин хороший

Тема редкоземельных металлов тоже все не отпускает:

Редкоземельные металлы, мем про Трампа

А еще вы можете узнать: Чайки, шахеды и несокрушимые бабушки: как одесситы шутят в дни войны.

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