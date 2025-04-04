А сегодняшняя наша порция традиционного утреннего юмора – снова об актуальном.

…Ох, уж этот дядюшка Донни – ну никак не может не дать нам повод в очередной раз позабавиться! Вот, пошлины торговые ввел аж против 185 стран. И между прочим, в списке есть даже остров в Антарктике, на котором живут только пингвины. Неблагодарные, видимо, да и без костюмов ходят. Судите сами:

Встреча в Белом доме:

Их ответ Трампу:

Таки рэкетир?..

…Или все же экономист?..

А, нет: таки стратег!

А кое-кто у нас все же хороший (раз уж портреты дарит), верно?

Тема редкоземельных металлов тоже все не отпускает:

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