А сегодняшняя наша порция традиционного утреннего юмора – снова об актуальном.
…Ох, уж этот дядюшка Донни – ну никак не может не дать нам повод в очередной раз позабавиться! Вот, пошлины торговые ввел аж против 185 стран. И между прочим, в списке есть даже остров в Антарктике, на котором живут только пингвины. Неблагодарные, видимо, да и без костюмов ходят. Судите сами:
Встреча в Белом доме:
Их ответ Трампу:
Таки рэкетир?..
…Или все же экономист?..
А, нет: таки стратег!
А кое-кто у нас все же хороший (раз уж портреты дарит), верно?
Тема редкоземельных металлов тоже все не отпускает:
А еще вы можете узнать: Чайки, шахеды и несокрушимые бабушки: как одесситы шутят в дни войны.