Ключевые моменты:

Появилось паталогоанатомическое заключение о причинах гибели новорожденного в одесском роддоме №5;

Директор одесского роддома №5 рассказал, можно ли было заранее диагностировать аномалию, послужившую причиной смерти ребенка;

Скандал в роддоме Одессы: что известно.

Как рассказал директор роддома №5 Игорь Шпак, в конце первого периода родов возникло осложнение, из-за которого акушеры провели операцию по протоколам:

«Плод начал страдать от острой нехватки кислорода. Мы, акушеры-гинекологи, сделали все возможное для того, чтобы максимально быстро извлечь ребенка из матки. Но время, прошедшее от начала разрыва этого сосуда до гибели ребенка, составляло максимум три минуты. За три минуты мы не сможем ни при каких обстоятельствах провести кесарево сечение», – прокомментировал директор роддома.

По выводам патологоанатомического исследования, ребенок внутриутробно погиб от острой асфиксии в результате разрыва сосуда. Причиной разрыва сосудов пуповины стало аномальное прикрепление и аномальная короткая пуповина.

«Можно ли было диагностировать эту короткую пуповину и аномальное прикрепление пуповины? Совершенно ответственно можно заявить, что нигде в мире, даже в самых развитых странах, невозможно внутриутробно с методом ультразвуковой диагностики определить длину пуповины. Мы можем увидеть обвитие пуповины вокруг шеи плода», – добавил Игорь Шпак.

Также в роддоме отметили, что провести кесарево сечение по желанию роженицы нельзя – такую операцию проводят только по медицинским показаниям.

Как сообщала «Одесская жизнь», на днях в Одесском роддоме №5 умерла новорожденная девочка. 25 июня мать ребенка Елена Бойко поделилась своей трагической историей в соцсети, обвинив в случившемся медиков роддома. История получила большой общественный резонанс – многие одесситы обвинили в смерти ребенка именно медиков.

Городской департамент здравоохранения начал внутреннюю проверку относительно смерти младенца в 5-м роддоме Одессы.

Мать ребенка заявила на врачей в полицию, где правоохранители открыли производство по части 2 ст. 140 УК Украины, то есть ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. В ходе досудебного расследования будет проведен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.